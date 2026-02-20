Interesul investitorilor români pentru inteligența artificială (AI) a înregistrat o creștere semnificativă în 2025, iar Advanced Micro Devices (AMD), producător de cipuri esențiale pentru această tehnologie, s-a situat printre cele mai urmărite acțiuni, arată o analiză de specialitate transmisă vineri Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

„Anul 2025 a fost marcat de explozia interesului pentru AI și pentru companiile care dezvoltă sau susțin această tehnologie. Investitorii români s-au aliniat rapid acestui trend, iar cea mai urmărită acțiune pe parcursul întregului an a fost AMD, cunoscutul producător de semiconductori”, a declarat Radu Puiu, analist financiar la XTB România.

Segmentul de centre de date, considerat „bijuteria coroanei”

Compania a traversat o perioadă de tranziție, devenind un jucător central în zona de calcul de înaltă performanță necesar industriei AI. Astfel, AMD nu mai concurează doar cu Intel în domeniul procesoarelor, ci a devenit principalul rival al Nvidia în drumul către supremația în sectorul inteligenței artificiale, potrivit analizei.

AMD operează prin trei segmente principale: calculatoare și grafică, centre de date și gaming/sisteme integrate. În segmentul calculatoare și grafică, compania livrează procesoarele Ryzen și plăcile grafice Radeon, adaptându-se acum la noul val de „PC-uri AI”, care ar putea stimula cererea consumatorilor.

Segmentul de centre de date, considerat „bijuteria coroanei”, include procesoare EPYC pentru servere, acceleratoare AI Instinct și rețele Pensando, destinate marilor furnizori de cloud. În zona de gaming și sisteme integrate, AMD furnizează cipuri pentru consolele PlayStation și Xbox, precum și procesoare pentru industria auto și industrială.

„Acțiunile au crescut și cu 26% într-o singură zi ”

Un moment definitoriu pentru 2025-2026 a fost anunțul parteneriatului istoric cu OpenAI, în valoare de aproximativ 120 miliarde de dolari, prin care centrele de date ale OpenAI vor fi echipate cu acceleratoare AI AMD Instinct, la o capacitate totală de 6 gigawați, echivalentul a aproximativ 6 milioane de procesoare dedicate AI.

„Alegerea AMD de către OpenAI ca partener strategic, alături de Nvidia, a transmis un vot de încredere uriaș, confirmând că hardware-ul AMD și ecosistemul software ROCm sunt pregătite pentru AI la scară de producție. Acțiunile au crescut cu 26% într-o singură zi după anunț”, explică Radu Puiu.

În ultimele 12 luni, titlurile AMD au înregistrat o apreciere de aproximativ 78,13%, depășind clar randamentul de 12,36% al S&P 500. Totuși, la începutul anului, acțiunile au scăzut cu circa 5,07%, un recul interpretat drept „perioadă de respiro” pentru investitori.

„AMD s-a poziționat ca singura alternativă reală la Nvidia”

Motorul principal de creștere rămâne segmentul centrelor de date, care a avansat cu 39% față de ultimul trimestru din 2025. Pentru primul trimestru din 2026, AMD estimează venituri de aproximativ 9,8 miliarde de dolari, cu 32% mai mari față de perioada similară a anului precedent. Pe termen lung, compania mizează pe o creștere anuală medie de peste 35% și pe o creștere anuală de peste 60% pentru veniturile din centrele de date.

„AMD s-a poziționat ca singura alternativă reală la Nvidia în zona acceleratoarelor AI de ultimă generație. Compania are un plan clar, o poziție financiară solidă, iar parteneriatul cu OpenAI consolidează încrederea investitorilor. Cu toate acestea, evaluarea de 200 de dolari pe acțiune include deja mare parte din succes. Viitoarele câștiguri vor depinde de execuția noilor modele de cipuri și de menținerea marjelor într-un mediu extrem de competitiv”, mai spune analistul XTB România.