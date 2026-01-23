Aproape jumătate dintre angajații din România folosesc inteligența artificială de mai multe ori pe zi, arată un sondaj eJobs / La ce folosesc românii AI?

Aproximativ patru din zece angajați utilizează instrumente de inteligență artificială de mai multe ori pe zi, atât în activitatea profesională, cât și în viața personală, potrivit unui sondaj realizat de platforma de recrutare eJobs România, citat de Agerpres.

Datele arată că gradul de adopție al tehnologiilor AI este în creștere. Astfel, 40% dintre respondenți declară că folosesc inteligența artificială de mai multe ori pe zi, în timp ce 23% o utilizează zilnic. Alți 21,5% apelează la astfel de instrumente o dată pe săptămână, iar 16% o dată pe lună sau mai rar.

Cea mai frecventă modalitate de utilizare este formularea unor întrebări complexe legate de domeniul de activitate sau de alte subiecte de interes, opțiune indicată de 64% dintre participanți. De asemenea, 54,5% folosesc AI pentru a primi sfaturi în rezolvarea unor probleme specifice, iar 41% pentru generarea de texte, imagini, sunete sau site-uri web. Tot 41% spun că utilizează inteligența artificială pentru a căuta produse și servicii după cuvinte-cheie.

Alte utilizări includ traducerile (40%), realizarea de rezumate (31%) și efectuarea de calcule diverse (26%).

În ceea ce privește nivelul de familiarizare cu conceptul de inteligență artificială, aproape jumătate dintre respondenți (48,6%) afirmă că folosesc în mod conștient instrumente AI, precum chatbot-uri de customer service sau aplicații de generare de imagini. Totodată, 26,6% spun că folosesc constant mai multe instrumente de AI, urmăresc știrile din domeniu și au o înțelegere generală a modului în care acestea evoluează.

Pe de altă parte, 18,1% consideră că nu folosesc inteligență artificială, iar 6,7% afirmă că au auzit termenul, dar nu știu exact ce înseamnă sau în ce context este utilizat.

Sondajul indică și o schimbare de percepție în rândul angajaților. Deși inteligența artificială a fost adesea asociată, în ultimii ani, cu riscul pierderii locurilor de muncă, majoritatea respondenților declară că au o atitudine mai degrabă optimistă. Doar 18% spun că au un sentiment negativ atunci când se gândesc la impactul AI asupra pieței muncii.

„Respondenții ne-au spus că se simt mai degrabă în siguranță decât anxioși în raport cu inteligența artificială”, a declarat Ana Călugăru, Head of Communications eJobs România.

Aproape jumătate dintre participanți afirmă că au încredere în informațiile oferite de instrumentele AI atunci când se documentează rapid asupra unui subiect. În același timp, 35,2% nu și-au format o opinie clară, iar 16,5% se declară sceptici.

În privința datelor personale, angajații rămân precauți. 40% spun că nu se simt confortabil să ofere informații precum locația, preferințele sau comportamentul online către sisteme AI, chiar dacă acest lucru ar duce la servicii mai bine personalizate. Totuși, 39% recunosc că, fără aceste instrumente, le-ar fi mai dificil să găsească informații online.

Pe termen mediu, jumătate dintre respondenți cred că inteligența artificială le va ușura viața de zi cu zi în următorii doi-trei ani și au încredere că AI poate oferi recomandări relevante, inclusiv în domenii precum finanțele, sănătatea, cariera sau planificarea vacanțelor. În schimb, 23% consideră că acest aspect nu este relevant pentru ei.

Sondajul a fost realizat în luna noiembrie 2025, pe un eșantion de 2.640 de persoane angajate.