Preşedintele rus Vladimir Putin nu foloseşte el însuşi instrumente de inteligenţă artificială (AI), dar oficialii care lucrează pentru el fac acest lucru, a indicat joi Kremlinul, relatează Reuters, citată de Agerpres.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a precizat că Kremlinul a folosit instrumente de inteligenţă artificială pentru a ajuta la sortarea întrebărilor adresate de cetăţeni în timpul evenimentului anual de întrebări şi răspunsuri al lui Putin.

Miercuri, preşedintele rus a dispus crearea unui grup de lucru la nivel naţional pentru a coordona eforturile Rusiei de creare a unor modele proprii de inteligenţă artificială generativă, despre care a spus că sunt vitale pentru păstrarea suveranităţii ţării.

Un robot alimentat de inteligenţă artificială a dansat pentru Putin miercuri la o expoziţie consacrată tehnologiei organizată de Sberbank, cea mai mare bancă din Rusia.

Spectacolul, care a fost difuzat la televiziunea de stat, l-a arătat pe liderul de la Kremlin stând în faţa robotului umanoid în timp ce acesta îi explică ce este, înainte de a dansa pe ceea ce spune că este piesa sa preferată.

„Numele meu este Green. Sunt primul robot umanoid rus cu inteligenţă artificială încorporată. Asta înseamnă că nu sunt doar un program pe un ecran, ci o întruchipare fizică a tehnologiei”, i-a spus robotul lui Putin.

Evenimentul inedit a fost urmărit îndeaproape de gărzile de corp ale lui Putin, iar una dintre acestea s-a poziţionat ulterior între robot şi liderul rus pentru a se asigura că acesta nu se apropie prea mult.

Putin a numit performanţa robotului „foarte frumoasă” şi i-a mulţumit înainte de a-şi continua vizita la expoziţie.