Lenovo încheie un acord cu Nvidia pentru a ajuta furnizorii de servicii cloud AI să pună mai rapid în funcțiune centrele de date

Compania chineză Lenovo, cel mai mare producător de computere personale din lume, a anunțat că a încheiat o colaborare cu liderul american în domeniul cipurilor AI, Nvidia, pentru a ajuta furnizorii de servicii cloud AI să pună rapid în funcțiune centrele de date, în efortul său de a se impune în domeniul AI, scrie Reuters.

Compania de tehnologie, care produce și servere, a făcut anunțul la Consumer Electronics Show (CES) din Las Vegas, prezentând totodată o platformă AI, dispozitive conceptuale și primul smartphone pliabil sub marca Motorola.

În cadrul programului pentru centrele de date, Lenovo a declarat că va oferi infrastructura sa hibridă AI răcită cu lichid, alături de platformele de calcul Nvidia, pentru a ajuta furnizorii de servicii cloud AI să reducă timpul de implementare la „câteva săptămâni”.

„Lenovo AI Cloud Gigafactory cu NVIDIA stabilește un nou standard pentru proiectarea fabricilor de IA scalabile, permițând implementarea celor mai avansate medii de IA din lume într-un timp record”, a declarat Yang Yuanqing, CEO al Lenovo, într-un discurs alături de omologul său de la Nvidia, Jensen Huang.

Yang a prezentat, de asemenea, Qira, un sistem personal de IA conceput pentru a funcționa pe PC-urile, telefoanele, tabletele și dispozitivele portabile Lenovo și Motorola, chiar și în fundal. Sistemul ar putea oferi și servicii de la companii precum agenția de turism Expedia, a declarat Lenovo.

Lenovo a prezentat, de asemenea, o pereche de ochelari AI conceptuali, alăturându-se Alibaba și Samsung Electronics în acest sector, precum și un dispozitiv portabil cu asistent AI pe care îl dezvoltă în cadrul „Proiectului Maxwell” și care va oferi utilizatorului ajutor în timp real.