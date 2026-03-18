Guvernul britanic a anunțat luni lansarea unui supercomputer extrem de puternic bazat pe inteligență artificială, menit să accelereze cercetarea în domeniul energiei de fuziune. Sistemul, denumit Sunrise, va fi instalat pe campusul Culham al UK Atomic Energy Authority, în Oxfordshire, și este programat să înceapă operațiunile în luna iunie.

Oficialii susțin că mașina va permite oamenilor de știință să înțeleagă mai bine fizica complexă din reactoarele de fuziune. Prin combinarea calculului avansat cu modele AI, cercetătorii vor putea testa idei virtual, înainte de a construi costisitoare sisteme experimentale, relatează Interesting Engineering.

Sunrise, un supercomputer dedicat exclusiv fuziunii nucleare

Sunrise este descris ca cel mai puternic supercomputer AI dedicat în mod special fuziunii nucleare. Sistemul, finanțat de Departamentul britanic pentru Securitatea Energetică și Net Zero, va funcționa la aproximativ 1,4 megawați și va deveni primul proiect major de infrastructură în cadrul unei „AI Growth Zone” , unde cercetarea energetică avansată și dezvoltarea inteligenței artificiale vor fi combinate.

Simularea comportamentului plasmei la temperaturi mai mari decât cele din nucleul Soarelui

Cercetarea fuziunii nucleare necesită simularea comportamentului plasmei la temperaturi mai mari decât cele din nucleul Soarelui și analiza efectelor căldurii și radiațiilor asupra materialelor reactoarelor. Simulările tradiționale sunt lente și consumatoare de resurse, dar modelele AI instruite pe date fizice vor permite cercetătorilor să obțină rezultate mai rapide și mai detaliate.

Sunrise va permite crearea de versiuni virtuale ale reactoarelor de fuziune, pentru testarea designurilor și a condițiilor de operare înainte de construirea prototipurilor reale. Această abordare reduce costurile și riscurile experimentelor fizice.

Provocările fuziunii nucleare

Chiar și cu acest supercomputer, energia de fuziune rămâne o provocare inginerească majoră. Controlul plasmei și construcția de reactoare durabile au împiedicat progresul rapid timp de decenii. Totuși, Sunrise marchează un pas important, oferind oamenilor de știință un instrument fără precedent pentru accelerarea cercetării și testarea de noi tehnologii.