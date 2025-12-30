dark
Hand-Picked Top-Read Stories
Trending Tags
2 minute de citit
Nu sunt comentarii

Meta continuă ofensiva în inteligența artificială și anunță achiziția startup-ului Manus, specializat în agenți AI

Redacția TechRider
30 decembrie 2025
Logo Meta
Sursa foto: Yuen Man Cheung / Alamy / Profimedia
Total
0
Shares
0
0
0
0
0
0

Meta a anunțat luni că va achiziționa startup-ul chinez de inteligență artificială Manus, în contextul în care gigantul tehnologic accelerează eforturile de a integra inteligența artificială avansată pe platformele sale, scrie Mediafax.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro

- articolul continuă mai jos -

Giganți tehnologici precum Meta și-au intensificat investițiile în inteligență artificială prin achiziții strategice și angajări de talente, pe măsură ce se confruntă cu o concurență acerbă în industrie, potrivit Reuters.

La începutul acestui an, proprietarul Facebook a investit în Scale AI într-o tranzacție care a evaluat startup-ul de etichetare a datelor la 29 de miliarde de dolari și l-a adus pe CEO-ul său în vârstă de 28 de ani, Alexandr Wang.

Termenii financiari ai acordului său cu Manus nu au fost publicați.

Manus, cu sediul în Singapore, produce agenți de inteligență artificială de uz general, care pot funcționa ca un angajat digital, executând sarcini precum cercetarea și automatizarea independent și cu solicitări minime.

Meta va opera și vinde serviciul Manus și îl va integra în produsele sale pentru consumatori și afaceri, inclusiv în Meta AI, a anunțat compania.

La începutul acestui an, Manus și-a lansat agentul de inteligență artificială, susținând că performanța acestuia o depășește pe cea a agentului de inteligență artificială al OpenAI, DeepResearch.

Compania, parte a Beijing Butterfly Effect Technology Ltd Co, și-a comercializat produsul prin îndeplinirea gratuită a zeci de sarcini pentru utilizatorii de pe X.

Manus se numără printre numeroasele firme chineze care și-au stabilit sediul în Singapore în ultimii ani, pariind că o mutare în orașul-stat axat pe comerț ar reduce riscurile ca operațiunile lor să fie perturbate de tensiunile geopolitice chino-americane.

Recent, Meta a anunțat că a achiziționat startup-ul american Limitless, care a creat un pandantiv conectat capabil să înregistreze și să rezume conversații folosind inteligența artificială.

  • TechRider este o redacție dinamică, specializată în știri și analize despre tehnologie, gadgeturi și inovații. Echipa sa de jurnaliști pasionați oferă conținut relevant și actualizat, acoperind subiecte de la inteligența artificială la recenzii de produse, într-un stil accesibil și captivant pentru publicul român.

Total
0
Shares
Share 0
Tweet 0
Pin it 0
Share 0
Share 0
Share 0
Share 0
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Citește si...