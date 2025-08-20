Meta își reorganizează din nou departamentul de AI

Meta se pregătea vineri să desființeze departamentul său de AI existent și să îl reorganizeze în patru noi grupuri, scria atunci The Information. Patru zile mai târziu, schimbarea a fost oficializată printr-o notă internă, conform Bloomberg și The New York Times, citate de TechCrunch.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Schimbările au fost anunțate de fondatorul Scale AI, Alexandr Wang, care s-a alăturat Meta în iunie în calitate de director de IA.

Noua organizație a Meta pentru AI se va numi Meta Superintelligence Labs, sau MSL. Elementul central este un nou grup numit TBD Labs, care va fi condus de Wang. Grupul se va concentra pe modele de bază precum seria Llama, a cărei ultimă versiune a fost lansată în aprilie. Celelalte trei grupuri se vor concentra pe cercetare, integrarea produselor și infrastructură.

Meta a investit resurse semnificative în reorganizarea departamentului său de IA în ultimele luni, ca răspuns la îngrijorările că ar fi depășită de rivali precum OpenAI, Anthropic și Google DeepMind. Mark Zuckerberg s-a implicat personal în recrutarea membrilor noului grup, potrivit unui raport din iunie al Bloomberg.