dark
Hand-Picked Top-Read Stories
Trending Tags
1 minute de citit
Nu sunt comentarii

Meta își reorganizează din nou departamentul de AI

Ștefan Munteanu
20 august 2025
Mark Zuckerberg
Mark Zuckerberg., Credit foto: Image Press Agency, Image Press Agency / Alamy / Profimedia
Total
0
Shares
0
0
0
0
0
0

Meta se pregătea vineri să desființeze departamentul său de AI existent și să îl reorganizeze în patru noi grupuri, scria atunci The Information. Patru zile mai târziu, schimbarea a fost oficializată printr-o notă internă, conform Bloomberg și The New York Times, citate de TechCrunch.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro

- articolul continuă mai jos -

Schimbările au fost anunțate de fondatorul Scale AI, Alexandr Wang, care s-a alăturat Meta în iunie în calitate de director de IA.

Noua organizație a Meta pentru AI se va numi Meta Superintelligence Labs, sau MSL. Elementul central este un nou grup numit TBD Labs, care va fi condus de Wang. Grupul se va concentra pe modele de bază precum seria Llama, a cărei ultimă versiune a fost lansată în aprilie. Celelalte trei grupuri se vor concentra pe cercetare, integrarea produselor și infrastructură.

Meta a investit resurse semnificative în reorganizarea departamentului său de IA în ultimele luni, ca răspuns la îngrijorările că ar fi depășită de rivali precum OpenAI, Anthropic și Google DeepMind. Mark Zuckerberg s-a implicat personal în recrutarea membrilor noului grup, potrivit unui raport din iunie al Bloomberg.

  • Ștefan Munteanu este un jurnalist specializat în domenii variate precum tehnologie, inteligență artificială, securitate cibernetică și apărare. Articolele sale acoperă noutățile din industrie, analize și impactul tehnologiei asupra societății. El este pasionat de inovațiile digitale și are un interes puternic pentru cele mai recente evoluții geopolitice.

Total
0
Shares
Share 0
Tweet 0
Pin it 0
Share 0
Share 0
Share 0
Share 0
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Citește si...