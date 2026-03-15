Meta își va dezvolta propriile cipuri AI pentru centrele de date

Meta Platforms a anunțat miercuri planurile pentru o serie de patru cipuri AI dezvoltate intern, ca parte a extinderii rapide a centrelor sale de date. Compania urmărește astfel să reducă costurile și consumul de energie, prin proiectarea unor cipuri special adaptate nevoilor sale de procesare a datelor.

Primul cip, MTIA 300, este deja folosit pentru sistemele de recomandare și ranking ale platformelor Meta, precum Facebook și Instagram. Celelalte trei cipuri vor fi lansate între acest an și 2027, ultimele două, MTIA 450 și 500, fiind dedicate procesului de inferență, acela prin care modelele AI răspund solicitărilor utilizatorilor, informează Reuters.

„Cererea pentru inferență explodează acum, iar asta este principalul nostru obiectiv”, a declarat Yee Jiun Song, vicepreședinte pentru inginerie la Meta.

Meta a întâmpinat dificultăți în dezvoltarea unui cip pentru antrenarea inteligenței artificiale generative, capabil să construiască modelele mari care alimentează aplicațiile AI. Pentru MTIA 400, compania a creat un sistem complet, de dimensiunea mai multor server racks, cu răcire cu lichid, pregătit pentru centrele de date.

Lansarea noilor cipuri va avea loc la intervale de șase luni, în contextul în care Meta își extinde rapid infrastructura de centre de date. Compania estimează cheltuieli de capital între 115 și 135 de miliarde de dolari în acest an.

Pentru realizarea cipurilor, Meta colaborează cu Broadcom, iar producția fizică este asigurată de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. În februarie, compania a semnat contracte importante cu Nvidia și AMD pentru achiziția de cipuri în valoare de zeci de miliarde de dolari.