Microsoft Lens, soluția gratuită de scanare, va fi retrasă după 10 ani de succes / Aceasta va fi înlocuită de AI

Microsoft anunță retragerea aplicației sale populare Microsoft Lens, un scanner mobil apreciat pentru simplitatea și eficiența sa, în favoarea unei soluții mai complexe bazate pe inteligență artificială (AI), anunță TechCrunch.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Lansată în 2015, aplicația a transformat în milioane de cazuri documente, bonuri, cărți de vizită sau note scrise de mână în fișiere digitale, ușor de gestionat.

Microsoft Lens va înceta să mai din 15 septembrie 2025

Potrivit unui comunicat oficial, Microsoft Lens va înceta să mai funcționeze pe dispozitivele iOS și Android începând cu 15 septembrie 2025, iar până pe 15 noiembrie 2025 va fi retrasă din magazinele de aplicații Apple și Google. Utilizatorii vor putea continua să folosească funcția de scanare până pe 15 decembrie 2025, însă după această dată nu vor mai putea realiza scanări noi. Scanările existente vor rămâne accesibile atâta timp cât aplicația este instalată pe dispozitiv.

Microsoft Lens a fost apreciată pentru faptul că oferea o funcționalitate clară și fără costuri ascunse, spre deosebire de multe alte aplicații similare care impun abonamente sau plăți suplimentare. Cu o interfață intuitivă, aplicația permitea salvarea fișierelor în formate precum PDF, Word, PowerPoint sau imagini, dar și aplicarea unor filtre care îmbunătățeau calitatea scanărilor.

Microsoft se orientează acum spre aplicația Microsoft 365 Copilot

Cu toate acestea, Microsoft se orientează acum spre aplicația Microsoft 365 Copilot, o soluție bazată pe AI care integrează funcții de scanare, dar care nu oferă toate facilitățile și accesibilitatea pe care le avea Lens.

Spre exemplu, Copilot nu permite salvarea scanărilor direct în OneNote sau PowerPoint, nici salvarea cărților de vizită în OneNote, și lipsește suportul pentru funcțiile de accesibilitate precum citirea textului cu voce tare.

Microsoft nu a comentat decizia de a închide Microsoft Lens

Chiar și după aproape un deceniu de existență, Microsoft Lens continuă să fie folosită de sute de mii de persoane lunar, ceea ce arată popularitatea și utilitatea sa.

Până în prezent, Microsoft nu a comentat decizia de a închide Microsoft Lens, însă mutarea reflectă tendința generală a industriei tech de a înlocui aplicațiile simple, dedicate, cu platforme AI mai complexe și integrate.