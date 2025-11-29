dark
Modul vocal al ChatGPT nu mai are o interfață separată

Ștefan Munteanu
29 noiembrie 2025
Chatbotul cu inteligență artificiala ChatGPT, creat de start-up-ul OpenAI
ID 277810060 | Ai © Arsenii Palivoda | Dreamstime.com
Modul vocal al ChatGPT devine din ce în ce mai ușor de utilizat. OpenAI a anunțat că actualizează interfața utilizatorului pentru popularul său chatbot AI, astfel încât utilizatorii să poată accesa ChatGPT Voice direct din chat, în loc să fie nevoiți să treacă la un mod separat, scrie TechCrunch.

Asta înseamnă că veți putea conversa cu chatbotul și veți putea vedea răspunsurile sale, inclusiv imagini partajate, în timp ce vorbiți. Înainte, erați redirecționați către un ecran separat, unde interacționați cu un cerc albastru animat care reprezenta interfața pentru vocea ChatGPT. Ecranul respectiv avea și un buton de modificare a sunetului și o opțiune de înregistrare video live, precum și un X pentru a reveni la modul implicit bazat pe text.

În timpul acestor conversații anterioare, puteai doar să asculți ce spunea ChatGPT, în loc să vezi pe ecran. Acest lucru putea fi enervant dacă pierdeai un răspuns, deoarece trebuia să ieși din modul vocal separat pentru a vedea răspunsul sub formă de text.

Acum, compania spune că poți vorbi și vedea răspunsurile pe măsură ce ChatGPT răspunde la întrebările tale. De asemenea, poți revizui mesajele anterioare și vizualiza imagini în timpul conversațiilor, cum ar fi imagini sau hărți, în timp real.

Schimbarea va face interacțiunea cu chatbotul AI mai naturală, deoarece poți trece mai ușor de la vorbire la text în aceeași conversație; cu toate acestea, va trebui în continuare să apeși „end” pentru a opri conversația vocală când ești gata să revii la text.

Acest mod vocal îmbunătățit este noul mod implicit și este disponibil acum pentru toți utilizatorii din aplicațiile web și mobile.

Pentru cei care preferă modul vocal separat, OpenAI spune că pot reveni la experiența inițială din „Mod vocal” din „Setări”. Aici, vor vedea o nouă opțiune pentru a activa „Mod separat”.

  • Ștefan Munteanu este un jurnalist specializat în domenii variate precum tehnologie, inteligență artificială, securitate cibernetică și apărare. Articolele sale acoperă noutățile din industrie, analize și impactul tehnologiei asupra societății. El este pasionat de inovațiile digitale și are un interes puternic pentru cele mai recente evoluții geopolitice.

