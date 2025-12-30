„Nașul AI-ului” face predicții pentru utilizarea tehnologiei în 2026 / Hinton: „Cred că vom vedea o îmbunătățire și mai mare a AI”

Informaticianul Geoffrey Hinton, denumit și „nașul AI-ului”, afirmă că tehnologia inteligenței artificiale va continua să se îmbunătățească și anul viitor, suficient de mult cât să elimine și mai multe joburi realizate de oameni. Într-un interviu pentru CNN, informaticianul susține că AI-ul va deveni „și mai performant”, potrivit Fortune.

Hinton a adăugat că progresul AI se întâmplă astfel încât, aproximativ la fiecare 7 luni, aceasta poate finaliza sarcini care durau înainte de două ori mai mult. Asta înseamnă că, într-un proiect de codare, de exemplu, AI poate face în câteva minute ceea ce înainte dura o oră. Și în câțiva ani, AI va fi capabilă să execute sarcini de inginerie software care acum necesită o lună de muncă.

„(Inteligența artificială, n.r.) deja este extrem de performantă. Vom vedea că va avea capacitatea de a înlocui foarte multe locuri de muncă. Deja poate înlocui locurile de muncă din centrele de apeluri, dar va putea înlocui și multe alte locuri de muncă”, a declarat informaticianul Geoffrey Hinton.

După ce informaticianul a părăsit Google în 2023, inteligența artificială a progresat „chiar mai repede decât credeam”. AI-ul poate aduce beneficii umanității, ajutând cercetătorii să facă descoperiri în diverse domenii, dar Hinton a spus că nu este sigur dacă riscurile asociate AI depășesc aspectele pozitive. Unele companii de AI depun mai multe eforturi decât altele pentru a asigura siguranța, dar Hinton consideră că există și motive legate de profit și compromisuri pe care directorii le iau în considerare.

O analiză Fortune a locurilor de muncă disponibile de la lansarea ChatGPT de către OpenAI arată că acestea au scăzut cu aproximativ 30%. Companii precum Amazon au anunțat concedieri, recunoscând în același timp creșterea eficienței datorită utilizării AI.