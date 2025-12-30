dark
Hand-Picked Top-Read Stories
Trending Tags
2 minute de citit
Nu sunt comentarii

„Nașul AI-ului” face predicții pentru utilizarea tehnologiei în 2026 / Hinton: „Cred că vom vedea o îmbunătățire și mai mare a AI”

Daniel Simion
30 decembrie 2025
Geoffrey Hinton
Sursa foto: Chris Young / Zuma Press / Profimedia
Total
0
Shares
0
0
0
0
0
0

Informaticianul Geoffrey Hinton, denumit și „nașul AI-ului”, afirmă că tehnologia inteligenței artificiale va continua să se îmbunătățească și anul viitor, suficient de mult cât să elimine și mai multe joburi realizate de oameni. Într-un interviu pentru CNN, informaticianul susține că AI-ul va deveni „și mai performant”, potrivit Fortune.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro

- articolul continuă mai jos -

Hinton a adăugat că progresul AI se întâmplă astfel încât, aproximativ la fiecare 7 luni, aceasta poate finaliza sarcini care durau înainte de două ori mai mult. Asta înseamnă că, într-un proiect de codare, de exemplu, AI poate face în câteva minute ceea ce înainte dura o oră. Și în câțiva ani, AI va fi capabilă să execute sarcini de inginerie software care acum necesită o lună de muncă.

„(Inteligența artificială, n.r.) deja este extrem de performantă. Vom vedea că va avea capacitatea de a înlocui foarte multe locuri de muncă. Deja poate înlocui locurile de muncă din centrele de apeluri, dar va putea înlocui și multe alte locuri de muncă”, a declarat informaticianul Geoffrey Hinton.

După ce informaticianul a părăsit Google în 2023, inteligența artificială a progresat „chiar mai repede decât credeam”. AI-ul poate aduce beneficii umanității, ajutând cercetătorii să facă descoperiri în diverse domenii, dar Hinton a spus că nu este sigur dacă riscurile asociate AI depășesc aspectele pozitive. Unele companii de AI depun mai multe eforturi decât altele pentru a asigura siguranța, dar Hinton consideră că există și motive legate de profit și compromisuri pe care directorii le iau în considerare.

O analiză Fortune a locurilor de muncă disponibile de la lansarea ChatGPT de către OpenAI arată că acestea au scăzut cu aproximativ 30%. Companii precum Amazon au anunțat concedieri, recunoscând în același timp creșterea eficienței datorită utilizării AI.

  • Daniel Simion își face debutul în presă în echipa TechRider.ro, Masterand de „Jurnalism tematic” la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, din cadrul Universității din București, el este licențiat în „Comunicare și Relații Publice”, tot la FJSC. Daniel este pasionat de jurnalism și presă de tânăr, iar lucrarea sa de licență este despre prezentarea adevărului în jurnalism în perioada campaniilor electorale. El știe tot ce mișcă în domeniul auto, dar este pasionat și de zona de tech comercială și de sporturile cu motor, în special Formula 1. Printre hobby-urile sale se numără jocurile video, serialele și filmele. Una dintre peliculele sale preferate este „F1: The Movie”, iar una dintre emisiunile pe care le urmărește săptămânal este „Last Week Tonight with John Oliver”.

Total
0
Shares
Share 0
Tweet 0
Pin it 0
Share 0
Share 0
Share 0
Share 0
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Citește si...