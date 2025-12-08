New York Times dă în judecată Perplexity pentru copierea „ilegală” a conținutului său

New York Times a intentat un proces împotriva Perplexity AI, susținând că start-up-ul de inteligență artificială copia, distribuia și afișa milioane de articole fără permisiune pentru a-și alimenta produsele generative de IA, scrie Reuters.

Startup-ul a devenit ținta mai multor dispute legale și se confruntă cu acuzații similare din partea mai multor editori, în încercarea sa de a-și croi agresiv o cotă din piața hipercompetitivă a instrumentelor generative de AI.

NYT a susținut, de asemenea, că produsele generative AI ale startup-ului au creat conținut fabricat, sau „halucinații”, și le-au atribuit în mod fals ziarului, afișându-le alături de mărcile sale înregistrate.

Acesta a afirmat că modelul de afaceri al Perplexity se baza pe extragerea și copierea de conținut, inclusiv material protejat prin paywall.

„Deși credem în utilizarea și dezvoltarea etică și responsabilă a AI, ne opunem ferm utilizării fără licență a conținutului nostru de către Perplexity pentru a-și dezvolta și promova produsele”, a declarat purtătorul de cuvânt al NYT, Graham James, într-un comunicat.

NYT solicită despăgubiri, măsuri provizorii și alte remedii echitabile pentru a împiedica Perplexity să continue utilizarea neautorizată a conținutului.

Perplexity a fost, de asemenea, dat în judecată de Chicago Tribune. Șeful departamentului de comunicare al startup-ului, Jesse Dwyer, a respins procesele, afirmând că este o tactică nereușită utilizată de editori împotriva tehnologiilor emergente.

Perplexity a declarat anterior că nu colectează date pentru a construi modele de bază, ci indexează pagini web și furnizează citate factuale.

Procesul, intentat la Curtea Districtuală a Statelor Unite pentru Districtul Sudic al New Yorkului, vine la mai mult de un an după ce NYT a trimis o notificare de încetare a procedurilor către Perplexity.

Este, de asemenea, cel mai recent episod dintr-o bătălie acerbă între editori și companii de tehnologie cu privire la utilizarea fără autorizație a conținutului protejat de drepturi de autor.

În octombrie, compania de social media Reddit a dat în judecată Perplexity la Curtea Federală din New York, acuzând-o pe aceasta și alte trei companii de colectarea ilegală a datelor sale.

Startup-ul cu sediul în San Francisco, care este evaluat la aproximativ 20 de miliarde de dolari, se confruntă, de asemenea, cu procese intentate de Encyclopedia Britannica și magnatul media Rupert Murdoch, Dow Jones și New York Post.

NYT, care a permis Amazon.com să utilizeze conținutul său editorial pentru produse AI precum Alexa, se află, de asemenea, în conflict cu OpenAI, producătorul ChatGPT.

Reuters a scris anul trecut că mai multe companii de AI ocoleau un standard web utilizat de editori pentru a bloca extragerea datelor lor utilizate în sistemele generative AI. Acțiunile NYT au crescut cu 1,8%.