Nvidia, acuzată că întărește capacitățile militare ale Chinei

Un grup de parlamentari americani avertizează asupra deciziei care permite companiei Nvidia să vândă cipuri avansate pe piața chineză, susținând că sprijinul oferit de gigantul tehnologic startup-ului chinez de inteligență artificială DeepSeek a contribuit, indirect, la consolidarea capacităților militare ale Chinei, relatează AFP, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

„Atunci când tehnologia Nvidia ajunge să alimenteze armata chineză, nu mai vorbim despre inovare, ci despre un eșec grav de securitate”, a transmis pe platforma X Comisia specială pentru China din Congresul SUA.

Produsele Nvidia au fost utilizate de DeepSeek

Potrivit acesteia, produsele Nvidia au fost utilizate de DeepSeek, iar tehnologia dezvoltată de compania chineză ar fi ajuns ulterior să susțină un model de inteligență artificială folosit de Armata Populară de Eliberare (APL).

Nvidia, companie cu sediul în California și unul dintre cei mai valoroși producători de cipuri la nivel mondial, se află în centrul unei confruntări geopolitice tot mai intense între Statele Unite și China, pe fondul competiției acerbe din domeniul inteligenței artificiale, un sector aflat într-o expansiune rapidă.

„Armata chineză nu depinde de tehnologia americană”

Reprezentanții Nvidia resping însă acuzațiile, susținând că armata chineză nu depinde de tehnologia americană. „China dispune de suficiente cipuri produse pe plan intern pentru toate aplicațiile sale militare, având milioane de unități în rezervă. Este absurd să se sugereze că armata chineză ar fi dependentă de tehnologie din SUA”, a declarat un purtător de cuvânt al companiei.

Acesta a adăugat că astfel de critici „servesc, fără intenție, interesele competitorilor străini”.

Mesajul publicat de comisia bipartizană, formată din 23 de membri, este însoțit de o scrisoare adresată secretarului american al Comerțului, Howard Lutnick, în care sunt detaliate acuzațiile la adresa Nvidia.

Aceste tehnologii ar fi integrate în sistemele Armatei Populare de Eliberare

Documentele prezentate de comisie susțin că Nvidia ar fi oferit un sprijin tehnic semnificativ care a permis companiei DeepSeek să atingă capacități avansate de inteligență artificială. În prezent, aceste tehnologii ar fi integrate în sistemele Armatei Populare de Eliberare și ar reprezenta un risc demonstrat pentru securitatea cibernetică, se arată în scrisoare.

Anul trecut, DeepSeek a atras atenția la nivel internațional după ce a lansat un model de inteligență artificială generativă cu costuri reduse, comparabil ca performanță cu soluțiile dezvoltate de companii americane, punând sub semnul întrebării presupusa hegemonie a SUA în domeniul AI.

DeepSeek ar transmite datele utilizatorilor americani către autoritățile chineze

Potrivit scrisorii, datată miercuri, Nvidia ar fi tratat DeepSeek „ca pe un partener comercial legitim, căruia i-a oferit sprijin tehnic standard”.

În același document se afirmă că DeepSeek ar transmite datele utilizatorilor americani către autoritățile chineze „prin intermediul unei infrastructuri conectate la o companie militară chineză”.

În acest context, aleșii americani cer măsuri urgente „pentru a împiedica utilizatorii finali aflați pe liste de restricții să obțină acces la tehnologii avansate, așa cum se întâmplă în prezent prin intermediul DeepSeek, în beneficiul Armatei Populare de Eliberare”.