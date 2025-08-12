Nvidia prezintă noi modele AI Cosmos și infrastructură pentru robotică

Nvidia a prezentat luni un set de noi modele AI și alte infrastructuri pentru dezvoltatorii de robotică, dintre care cel mai notabil este Cosmos Reason, un model de limbaj vizual „rațional” cu 7 miliarde de parametri pentru aplicații AI fizice și roboți, relatează TechCrunch.

La lotul existent de modele Cosmos se alătură Cosmos Transfer-2, care poate accelera generarea de date sintetice din scene de simulare 3D sau input-uri de control spațial, și o versiune modificată a Cosmos Transfers, care este mai optimizată pentru viteză.

În timpul anunțului făcut luni la conferința SIGGRAPH, Nvidia a menționat că aceste modele sunt destinate creării de seturi de date sintetice de text, imagini și videoclipuri pentru antrenarea roboților și agenților AI.

Cosmos Reason, conform Nvidia, permite roboților și agenților AI să „raționeze” datorită memoriei și înțelegerii fizicii, ceea ce îi permite să „servească ca model de planificare pentru a raționa ce pași ar putea face un agent AI fizic în continuare”. Compania afirmă că poate fi utilizat pentru gestionarea datelor, planificarea roboților și analiza video.

Compania a prezentat, de asemenea, noi biblioteci de reconstrucție neurală, dintre care una pentru o tehnică de redare care permite dezvoltatorilor să simuleze lumea reală în 3D folosind date de la senzori. Această capacitate de redare este integrată și în simulatorul open source CARLA, o platformă populară pentru dezvoltatori. Există chiar și o actualizare a kitului de dezvoltare software Omniverse.

Există și noi servere pentru fluxurile de lucru în domeniul roboticii. Serverul Nvidia RTX Pro Blackwell oferă o arhitectură unică pentru sarcinile de dezvoltare în domeniul roboticii, în timp ce Nvidia DGX Cloud este o platformă de gestionare bazată pe cloud.

Aceste anunțuri vin în contextul în care gigantul semiconductorilor se extinde în domeniul roboticii, în căutarea următorului mare domeniu de utilizare pentru GPU-urile sale AI, dincolo de centrele de date AI.