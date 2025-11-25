Un grup de cercetători de la mai multe universități și centre de cercetare din China a anunțat o descoperire care ar putea elimina unul dintre cele mai mari obstacole din domeniul inteligenței artificiale, viteza de procesare a datelor, anunță LiveScience.

Noua arhitectură folosește lumină în loc de electricitate pentru a opera cipurile, cee ce permite efectuarea simultană a mai multor calcule complexe „la viteza luminii”. Potrivit oamenilor de știință chinezi, acest progres ar putea sta la baza viitoarelor sisteme de Inteligență Artificială Generală (AGI), capabile să învețe și să rezolve probleme în mod similar oamenilor.

Sarcini AI complexe cu un consum extrem de redus de energie

La baza oricărui model AI complex, de la recunoașterea imaginilor până la generarea de texte, se află structuri numite „tensori”, echivalentele unor dosare cu notițe care indică ce informații sunt cele mai folosite. În prezent, procesarea acestor date este unul dintre principalele blocaje în antrenarea modelelor mari de AI, acolo unde este nevoie de mii de procesoare grafice (GPU) care să lucreze simultan pentru a menține performanța.

Noua arhitectură, numită Parallel Optical Matrix-Matrix Multiplication (POMMM), schimbă complet paradigma. În loc să proceseze datele pas cu pas, sistemul folosește un singur impuls laser pentru a efectua simultan operațiuni multiple, ceea ce reduce consumul energetic și crește viteza de procesare.

„Această abordare poate fi implementată pe aproape orice platformă optică și va permite procesoarelor să realizeze sarcini AI complexe cu un consum extrem de redus de energie”, explică Zhipei Sun, coordonatorul studiului publicat în Nature Photonics.

Metoda poate depăși capacitățile hardware-ului electronic actual

Testele realizate de cercetători au arătat că metoda poate depăși capacitățile hardware-ului electronic actual și oferă posibilitatea scalării modelelor AI la dimensiuni mult mai mari decât cele posibile în prezent. Datele digitale sunt transformate în proprietăți fizice ale luminii, iar undele rezultate efectuează calculele necesare fără energie suplimentară, deoarece procesele au loc pasiv, pe măsură ce lumina se propagă.

Experții spun că această descoperire ar putea accelera semnificativ dezvoltarea sistemelor AI de generație următoare. „Aceasta va crea o nouă generație de sisteme de calcul optic, care va accelera sarcinile AI complexe în numeroase domenii”, adaugă Zhang, coautor al studiului. Deși cercetarea nu menționează explicit Inteligența Artificială Generală, specialiștii consideră că POMMM oferă un pas critic spre dezvoltarea unui AI capabil să învețe și să funcționeze pe mai multe domenii, similar creierului uman.

În prezent, cei mai puternici algoritmi AI, dezvoltați de companii precum OpenAI, Google sau Anthropic, necesită mii de GPU-uri pentru a fi antrenați, din cauza limitărilor de procesare a datelor.