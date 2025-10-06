OpenAI ar putea amâna lansarea primului său dispozitiv AI din cauza problemelor legate de intimitate şi personalitatea asistentului

OpenAI se confruntă cu dificultăţi tehnice în dezvoltarea primul dispozitiv bazat pe inteligenţa artificială al companiei, ceea ce ar putea duce la amânarea lansării, conform surselor citate de Financial Times, transmite News.ro.

Împreună cu compania legendarului fost designer Apple Jony Ive, OpenAI lucrează la un dispozitiv de inteligenţă artificială.

Conform anunţului oficial, acesta ar trebui să fie lansat oficial undeva în cursul anului viitor. Însă, în timpul producţiei, ar fi fost descoperite probleme tehnice cheie legate de intimitate şi de personalitatea dispozitivului.

Una dintre probleme ar fi legată de vocea şi manierele asistentului AI, care nu sună ca un prieten, cum vrea producătorul, ci mai degrabă ca o persoană bizară. Astfel, OpenAI mai vrea să lucreze la personalitatea AI.

În plus, producătorul vrea să rezolve şi problemele de intimitate care rezultă din folosirea unui dispozitiv care ascultă în permanenţă.

În fine, există şi problema bugetului, care ar trebui crescut pentru a acoperi cheltuielile din ce în ce mai mari cu puterea de calcul necesară pentru a susţine funcţionarea câ mai multor dispozitive bazate de AI.

Asta, conform aceloraşi surse, va duce la amânarea lansării probabil undeva după 2026.