OpenAI contestă ordinul unui judecător american de a preda 20 de milioane de conversații din ChatGPT

OpenAI a solicitat unui judecător federal din New York să anuleze un ordin care îi impunea să predea 20 de milioane de jurnale de chat ChatGPT anonimizate, în contextul unui proces pentru încălcarea drepturilor de autor intentat de New York și alte agenții de știri, afirmând că acest lucru ar expune conversațiile private ale utilizatorilor, notează Reuters.

Compania de inteligență artificială a susținut că predarea jurnalelor ar dezvălui informații confidențiale ale utilizatorilor și că „99,99%” din transcrieri nu au nicio legătură cu acuzațiile de încălcare a drepturilor de autor din acest caz.

„Pentru a fi clar: oricine din lume care a folosit ChatGPT în ultimii trei ani trebuie să se confrunte acum cu posibilitatea ca conversațiile sale personale să fie predate ziarului The Times pentru a fi analizate după bunul plac într-o expediție speculativă de pescuit”, a declarat compania într-un document depus la tribunal.

Procesul susține că OpenAI a folosit în mod abuziv articolele NYT

Agențiile de știri au susținut că jurnalele erau necesare pentru a determina dacă ChatGPT a reprodus conținutul lor protejat de drepturi de autor și pentru a respinge afirmația OpenAI că au „piratat” răspunsurile chatbotului pentru a fabrica dovezi. Procesul susține că OpenAI a utilizat în mod abuziv articolele lor pentru a antrena ChatGPT să răspundă la solicitările utilizatorilor.

Judecătoarea Ona Wang a declarat în ordinul său de a prezenta chat-urile că confidențialitatea utilizatorilor va fi protejată de „neidentificarea exhaustivă” a companiei și de alte măsuri de protecție. OpenAI are termen până vineri să prezinte transcrierile.

Dane Stuckey, directorul de securitate informatică al OpenAI, a afirmat într-o postare pe blog că partajarea jurnalelor ar încălca protecția confidențialității și securității și „ne-ar obliga să predăm zeci de milioane de conversații extrem de personale ale unor persoane care nu au nicio legătură cu procesul fără temei intentat de Times”.

Un purtător de cuvânt al New York Times a spus că postarea de pe blogul OpenAI „induce în eroare în mod intenționat utilizatorii și omite faptele”.

„Confidențialitatea niciunui utilizator ChatGPT nu este în pericol”, a precizat purtătorul de cuvânt. „Instanța a ordonat OpenAI să furnizeze un eșantion de conversații, anonimizate de OpenAI însăși, în temeiul unei ordonanțe de protecție juridică”.

Cazul OpenAI este unul dintre numeroasele procese pendinte împotriva companiilor de tehnologie pentru presupusa utilizare abuzivă a operelor protejate prin drepturi de autor pentru a antrena sisteme de IA.