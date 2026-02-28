Industria americană a inteligenței artificiale traversează o etapă cu implicații politice și militare, după ce administrația de la Washington a decis să excludă compania Anthropic din anumite contracte federale și să permită accesul OpenAI la rețeaua clasificată a armatei americane.

Directorul general al OpenAI, Sam Altman, a anunțat pe platforma X că firma a ajuns la un acord cu Departamentul Apărării al SUA pentru implementarea modelelor sale de inteligență artificială în infrastructura clasificată a armatei, relatează CNN.

„Am ajuns la un acord cu Departamentul Războiului pentru a implementa modelele noastre în rețeaua lor clasificată”, a scris Altman. El a precizat că instituția „a demonstrat un respect profund pentru siguranță și dorința de a colabora pentru a obține cel mai bun rezultat posibil”.

Tonight, we reached an agreement with the Department of War to deploy our models in their classified network. In all of our interactions, the DoW displayed a deep respect for safety and a desire to partner to achieve the best possible outcome. AI safety and wide distribution of… — Sam Altman (@sama) February 28, 2026

Anthropic, desemnată „risc pentru securitatea națională”

Anterior anunțului, Pentagonul a desemnat Anthropic drept „risc pentru securitatea națională în lanțul de aprovizionare”. Decizia, susținută de președintele Donald Trump, presupune că contractorii militari trebuie să certifice că nu utilizează tehnologia companiei, iar agențiile federale nu mai pot folosi produsele acesteia.

Anthropic fusese primul laborator de inteligență artificială care își implementase modelele în rețeaua clasificată a Pentagonului. Negocierile pentru continuarea colaborării au eșuat după ce compania a solicitat garanții explicite privind utilizarea tehnologiei sale, inclusiv interdicția folosirii în arme complet autonome sau în programe de supraveghere în masă a cetățenilor americani. Oficialii din apărare au cerut posibilitatea utilizării tehnologiei „în toate cazurile permise de lege”.

Clauze privind utilizarea AI în domeniul militar

Sam Altman a declarat anterior că OpenAI împărtășește „linii roșii” similare cu cele invocate de Anthropic și că acestea au fost incluse în acordul cu Pentagonul.

„Două dintre cele mai importante principii de siguranță ale noastre sunt interzicerea supravegherii interne în masă și responsabilitatea umană pentru utilizarea forței, inclusiv în cazul sistemelor de armament autonome”, a scris el. „Departamentul Războiului este de acord cu aceste principii, le reflectă în lege și politică, iar noi le-am inclus în acordul nostru”.

OpenAI a mai anunțat că va dezvolta mecanisme tehnice pentru a se asigura că modelele sunt utilizate conform restricțiilor stabilite și că va trimite personal specializat pentru a sprijini implementarea și monitorizarea utilizării acestora.

Autoritățile americane nu au explicat public de ce au respins condițiile Anthropic, dar le-au acceptat pe cele ale OpenAI. În ultimele luni, unii oficiali americani au criticat poziția Anthropic, considerând că abordarea sa privind siguranța inteligenței artificiale este prea restrictivă pentru nevoile instituțiilor de apărare.

Într-o reacție oficială, Anthropic a transmis că este „profund întristată” de decizia Pentagonului și a anunțat că va contesta în instanță desemnarea sa drept risc pentru securitatea națională.