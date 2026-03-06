OpenAI a lansat GPT-5.4, un model fundamental descris drept „cel mai capabil și eficient model pentru activități profesionale”.

Potrivit TechCrunch, noul model este disponibil în trei variante: standard, GPT-5.4 Thinking, optimizat pentru raționament și decizii complexe, și GPT-5.4 Pro, proiectat pentru performanță ridicată în sarcini intensive.

Versiunea API a GPT-5.4 poate gestiona până la 1 milion de tokeni într-o singură conversație, cea mai mare fereastră de context oferită până acum de OpenAI.

Aceasta înseamnă că modelul poate analiza documente extrem de lungi fără să piardă informații de la începutul textului și poate menține coerența în sarcini complexe precum redactarea de rapoarte, analize juridice sau modele financiare.

OpenAI a subliniat și eficiența crescută a tokenilor, afirmând că GPT-5.4 poate rezolva aceleași probleme folosind mult mai puțini tokeni comparativ cu predecesorul GPT-5.2, reducând astfel costurile și timpul de procesare.

Performanță și benchmark-uri

Noul model a obținut scoruri record în mai multe benchmark-uri profesionale:

OSWorld-Verified și WebArena Verified : teste de utilizare a computerului și navigare pe web;

: teste de utilizare a computerului și navigare pe web; GDPval OpenAI : test pentru sarcini de tip knowledge work, unde GPT-5.4 a obținut un scor de 83%;

: test pentru sarcini de tip knowledge work, unde GPT-5.4 a obținut un scor de 83%; APEX-Agents (Mercor): benchmark pentru competențe profesionale în domenii precum drept și finanțe, unde modelul a ocupat locul 1.

„[GPT-5.4] excelează la crearea unor livrabile pe termen lung, precum prezentări, modele financiare și analize juridice, oferind performanțe de top în timp ce rulează mai rapid și la costuri mai mici decât modelele frontieră concurente”, a declarat Brendan Foody, CEO Mercor.

OpenAI a raportat că GPT-5.4 este cu 33% mai puțin predispus la erori factuale comparativ cu GPT-5.2.

De asemenea, răspunsurile generale sunt cu 18% mai puțin probabil să conțină greșeli, ceea ce face modelul mai fiabil pentru utilizarea profesională, inclusiv în domenii sensibile precum consultanță juridică, financiară sau tehnologică.

Funcționalități API și Tool Search

O noutate importantă este sistemul Tool Search, care permite modelului să caute definițiile instrumentelor disponibile doar atunci când acestea sunt necesare.

În versiunile anterioare, prompturile API includeau definițiile tuturor instrumentelor, consumând mulți tokeni și încetinind procesarea. Noua abordare reduce timpul de răspuns și costurile, mai ales în aplicațiile complexe cu multe instrumente externe.

OpenAI a introdus și o evaluare de siguranță pentru chain-of-thought, procesul prin care modelul își explică pașii în sarcini complexe.

Testele arată că versiunea Thinking a GPT-5.4 este mai puțin predispusă la erori deliberate sau „înșelăciune” în raționament, iar monitorizarea procesului de gândire rămâne un instrument eficient pentru siguranța AI.

Cui se adresează și pentru ce poate fi folosit noul model?

GPT-5.4 este conceput pentru profesioniști și companii care au nevoie de suport în sarcini complexe și de volum mare de informații. Modelul poate fi folosit pentru:

redactarea de rapoarte detaliate și analize complexe;

crearea de modele financiare și documente juridice;

gestionarea și sintetizarea unor volume mari de date;

suport în luarea deciziilor profesionale prin analiza rapidă a informațiilor.

OpenAI a subliniat că GPT-5.4 nu doar că este mai rapid și mai eficient, dar oferă și un nivel de siguranță și acuratețe superior, făcându-l potrivit pentru utilizarea profesională, acolo unde deciziile corecte și fiabilitatea sunt esențiale.