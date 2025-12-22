OpenAI a introdus noi opțiuni de personalizare care le permit utilizatorilor să ajusteze direct nivelul de entuziasm al ChatGPT, inclusiv modul de adresare, tonul conversației și folosirea emoji-urilor. Informația a fost comunicată de companie printr-o postare pe rețelele sociale, scrie TechCrunch.

You can now adjust specific characteristics in ChatGPT, like warmth, enthusiasm, and emoji use. Now available in your „Personalization” settings. pic.twitter.com/7WSkOQVTKU — OpenAI (@OpenAI) December 19, 2025

Noile setări sunt disponibile în meniul Personalization și pot fi configurate pe trei niveluri: More, Less sau Default. Pe lângă controlul entuziasmului și al expresivității, utilizatorii pot regla și modul în care ChatGPT folosește titluri și liste în răspunsuri. Aceste opțiuni vin ca o extindere a funcțiilor existente de personalizare, care permit deja alegerea unui „stil și ton de bază”.

În prezent, ChatGPT oferă mai multe tonuri predefinite, precum Professional, Candid și Quirky, introduse de OpenAI în luna noiembrie. Noile ajustări permit o personalizare mai fină, fără a schimba complet stilul general ales de utilizator.

Tonul chatbot-ului a fost un subiect intens dezbătut pe parcursul acestui an.

OpenAI a fost nevoită să retragă o actualizare despre care a spus că făcea modelul „prea lingușitor”. Ulterior, compania a ajustat GPT-5 pentru a fi „mai cald și mai prietenos”, după ce o parte dintre utilizatori au reclamat că noua versiune părea mai rece și mai distantă.

Discuțiile despre ton nu sunt doar de ordin estetic.

Mai mulți academicieni și critici din domeniul inteligenței artificiale au atras atenția asupra riscurilor asociate cu stilul excesiv de afirmativ al chatbot-urilor. Potrivit acestora, tendința de a lăuda utilizatorii și de a le valida constant opiniile poate reprezenta un „dark pattern”. Acest tip de comportament ar putea încuraja utilizarea excesivă și ar putea avea efecte negative asupra sănătății mintale.

Prin introducerea acestor opțiuni, OpenAI oferă utilizatorilor un control mai mare asupra modului în care ChatGPT comunică. Compania pare să răspundă astfel atât criticilor, cât și cererii pentru o experiență mai adaptată preferințelor individuale.