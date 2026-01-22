OpenAI își intensifică eforturile de a convinge guvernele din întreaga lume să construiască mai multe centre de date și să încurajeze o utilizare mai amplă a inteligenței artificiale în domenii precum educația, sănătatea și pregătirea pentru dezastre, informează Reuters.

Inițiativa, denumită „OpenAI for Countries”, își propune să extindă aria de acoperire a produselor companiei și să contribuie la reducerea decalajului dintre țările cu acces larg la tehnologiile AI și cele care nu dispun încă de această capacitate. „Majoritatea statelor funcționează mult sub nivelul a ceea ce fac posibil sistemele AI actuale”, a transmis compania într-un raport oficial.

Inițiativa face parte dintr-o strategie mai amplă

OpenAI a lansat inițiativa internațională anul trecut și l-a numit, în decembrie, pe fostul ministru britanic de finanțe George Osborne pentru a coordona proiectul. Osborne și Chris Lehane, directorul OpenAI pentru afaceri globale, prezintă în această săptămână proiectul oficialilor guvernamentali reuniți la Davos.

Inițiativa face parte dintr-o strategie mai amplă care a contribuit la consolidarea poziției OpenAI, creatorul ChatGPT, în avangarda boomului modern al inteligenței artificiale. Compania a fost evaluată recent la 500 de miliarde de dolari și analizează posibilitatea unei oferte publice inițiale care ar putea ajunge la o evaluare de până la 1.000 de miliarde de dolari.

11 țări s-au înscris deja în programul OpenAI for Countries

Unsprezece țări s-au înscris deja în programul OpenAI for Countries, fiecare acord având o structură diferită.

Estonia, de exemplu, integrează instrumentul educațional ChatGPT Edu în școlile secundare din întreaga țară. În Norvegia și Emiratele Arabe Unite, OpenAI colaborează cu alte companii pentru a construi centre de date, urmând să fie primul client al acestora.

Miercuri, directorii OpenAI au declarat că speră să colaboreze cu guvernele și în alte domenii, precum planificarea pentru situații de urgență. În Coreea de Sud, OpenAI analizează un acord cu autoritatea națională pentru apă, în vederea dezvoltării unui sistem în timp real de avertizare și protecție împotriva dezastrelor legate de apă, generate de schimbările climatice.

AI-ul, folosit mult sub potențial

Raportul OpenAI evidențiază diferențe semnificative atât între țări, cât și în interiorul acestora, în ceea ce privește utilizarea inteligenței artificiale. Utilizatorii „avansați” – circa 5% din totalul utilizatorilor, apelează la capacitățile de raționament complex ale sistemelor OpenAI de șapte ori mai des decât utilizatorii obișnuiți.

Chiar și în state cu acces larg la AI, utilizarea variază considerabil. În Singapore, de exemplu, utilizatorii trimit de peste trei ori mai multe solicitări legate de programare decât media globală, semn că nivelul de alfabetizare digitală și integrarea AI în muncă fac diferența.