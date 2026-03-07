Compania americană OpenAI a anunțat lansarea unei noi generații a modelului său de inteligență artificială, GPT-5.4, într-o actualizare care vizează în special activitățile de tip „knowledge work” — adică sarcini bazate pe analiză, documentare și producție de conținut. Noua versiune include și variantele GPT-5.4 Thinking și GPT-5.4 Pro, anunță Ars Technica.

Noua versiune apare într-un context sensibil pentru companie, având în vedere în vedere că milioane de utilizatori au anunțat că renunță la platformă în favoarea unor produse concurente dezvoltate de Anthropic sau Google.

Un model conceput pentru sarcini complexe

Potrivit OpenAI, GPT-5.4 este orientat spre sarcini „agentice”, adică activități în care sistemul poate executa pași multipli pentru a duce la bun sfârșit o sarcină complexă. Modelul este proiectat în special pentru muncă intelectuală, de la cercetare online și analiză de date până la redactarea de documente sau sinteze.

Una dintre noutăți este capacitatea modelului de a interacționa direct cu computerul. Sistemul poate genera comenzi de tastatură sau mișcări ale mouse-ului, pe baza unor capturi de ecran ale desktopului sau ale aplicațiilor utilizate, ceea ce îi permite să îndeplinească anumite sarcini digitale într-un mod mai apropiat de modul în care lucrează un utilizator uman.

Raționament mai transparent

În cadrul platformei ChatGPT, versiunea GPT-5.4 Thinking oferă utilizatorilor o vizibilitate mai mare asupra procesului de raționament al modelului. Sistemul poate afișa etapele analizei sale și permite utilizatorului să intervină pentru a ajusta direcția răspunsului chiar în timpul procesului de generare.

OpenAI susține că noul model gestionează mai bine contextul pe perioade lungi, ceea ce îl face mai potrivit pentru proiecte complexe, cercetare aprofundată sau sarcini care necesită analiză pe mai multe etape.

Capacitate mai mare de procesare

O altă îmbunătățire importantă este eficiența în utilizarea tokenilor, ceea ce permite modelului să proceseze mai multă informație înainte ca utilizatorii să atingă limitele tehnice ale sistemului.

Pentru dezvoltatori, prin intermediul API-ului, fereastra de context a fost extinsă la 1 milion de tokeni, nivel comparabil cu cel oferit de modelele dezvoltate de Google sau Anthropic.

Îmbunătățiri în analiza imaginilor

GPT-5.4 vine și cu progrese în ceea ce privește înțelegerea vizuală. Modelul poate analiza imagini cu rezoluții de până la 10,24 milioane de pixeli, cu o dimensiune maximă de aproximativ 6.000 de pixeli pe latură.

Potrivit companiei, răspunsurile generate de noul model sunt cu aproximativ 18% mai puțin susceptibile să conțină erori factuale comparativ cu versiunile anterioare.

Context tensionat în industria AI

Actualizarea vine într-un moment sensibil pentru OpenAI. În ultimele zile, o parte dintre utilizatorii platformei ar fi migrat către produsele companiei Anthropic, după ce OpenAI a anunțat un acord cu United States Department of Defense.

Controversa s-a amplificat pe fondul unei dispute publice dintre administrația fostului președinte Donald Trump și compania Anthropic, privind limitele pe care aceasta din urmă dorește să le impună utilizării modelelor AI în aplicații militare.

Deocamdată nu este clar câți utilizatori au renunțat efectiv la platforma OpenAI. ChatGPT are însă o bază estimată la peste 900 de milioane de utilizatori, ceea ce îl menține în continuare cel mai popular serviciu de acest tip.

Rivalitatea se intensifică

În paralel, Anthropic încearcă să profite de context. Compania a extins recent către utilizatorii gratuiti o funcție de memorie, disponibilă anterior doar abonaților, și a lansat un instrument care permite importarea datelor de memorie din alte servicii.

Anthropic a anunțat că 2 martie a fost cea mai mare zi din istoria companiei în ceea ce privește numărul de noi conturi create.

Disponibilitate

Modelul GPT-5.4 este disponibil începând de acum pentru utilizatorii platformei ChatGPT, ai aplicațiilor native și ai instrumentului Codex, precum și prin API pentru dezvoltatori.

Abonații planurilor Plus, Team și Pro primesc acces la versiunea GPT-5.4 Thinking, în timp ce GPT-5.4 Pro este disponibil prin API și pentru clienții din segmentul Edu și Enterprise.