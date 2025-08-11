După 72 de ore dezastruoase, în care cei mai fideli utilizatori s-au revoltat deschis, OpenAI face o schimbare radicală.

Ca parte a lansării GPT-5, OpenAI a eliminat selectorul de modele din ChatGPT. Acest meniu derulant conținea anterior un grup de modele OpenAI cu denumiri confuze, permițând utilizatorilor să le schimbe între ele în funcție de scopuri diferite. Utilizatorii puteau selecta GPT-4o, de exemplu, pentru a ajuta la sarcini complexe, sau puteau alege modelul o4 mini, mai eficient, pentru sarcini mai ușoare. Utilizatorii aveau, de asemenea, opțiunea de a comuta între generații de modele, ceea ce le permitea să treacă de la GPT-4o, lansat anul trecut, la noul GPT-4.1.

Utilizatorii s-au plâns și de eliminarea bruscă a tuturor celorlalte modele din selectorul de modele ChatGPT în favoarea modelului GPT-5, aparent unificat. În mod ironic, utilizatorii au criticat anterior OpenAI pentru numărul confuz de opțiuni de modele, dovedind că nu poți mulțumi pe toată lumea.

OpenAI readuce GPT-4o online însă doar pentru clienții plătitori

Într-o serie de postări pe X (fostul Twitter) duminică, CEO-ul Sam Altman a anunțat că compania readuce vechile modele AI îndrăgite, inclusiv GPT-4o, și crește dramatic limitele de utilizare pentru abonații plătitori, o ofertă clară de pace către o bază de clienți furioasă, conform Gizmodo.

Măsura vine la doar câteva zile după lansarea eșuată a GPT-5, cel mai recent și mai puternic model al companiei. Lansarea, care ar fi trebuit să fie un triumf, a stârnit în schimb o furtună.

Lansarea problematică a declanșat o revoltă a utilizatorilor

Pe 7 august, OpenAI a lansat GPT-5, prezentându-l ca un „sistem unificat” care va direcționa automat cererile utilizatorilor către cel mai bun model pentru sarcina respectivă. Astfel, a eliminat meniul care le permitea utilizatorilor să aleagă între modele mai vechi și de încredere, precum GPT-4o, lansat în martie 2023.

Prezentarea de lansare a OpenAI de joi a promis că GPT-5 va scrie răspunsuri mai interesante și mai relevante la întrebările utilizatorilor. Însă mulți utilizatori de pe subreddit-ul r/ChatGPT au spus că răspunsurile chatbotului erau mai lente, mai scurte și mai puțin precise în comparație cu versiunile anterioare.

Pentru clienții care plătesc abonamente precum ChatGPT Plus (20 USD/lună), schimbarea bruscă a fost percepută ca o trădare. Ei își construiseră fluxurile de lucru profesionale și creative în jurul unui set de instrumente format din diferite modele, fiecare cu propriile sale puncte forte: unul pentru creativitate, altul pentru logică pură, altul pentru cercetare aprofundată. Forțarea tuturor să utilizeze un singur model nou a rupt aceste fluxuri de lucru și le-a eliminat posibilitatea de a verifica răspunsurile pentru a identifica erori sau halucinații. Reacția a fost imediată și violentă, ducând la o serie de anulări de abonamente și petiții online.

Un trend problematic – persoane care utilizează ChatGPT pentru sprijin emoțional

Multe dintre criticile aduse au vizat „personalitatea” mai rece a GPT-5, în comparație cu GPT-4o.

Sam Altman și alți lideri OpenAI au avut vineri o sesiune AMA pe Reddit, planificată din prealabil. Ceea ce au întâlnit a fost un val de cereri pentru readucerea GPT-4o. Mulți utilizatori au spus că le-a plăcut căldura și empatia din GPT-4o (și GPT-4.5), unii comparând situația cu pierderea unui prieten peste noapte. Cu toate acestea, GPT-4o a avut și probleme majore cu lingușirea, ceea ce a determinat OpenAI să-și ceară scuze și să modifice modelul. Totuși, unii utilizatori s-au atașat foarte mult de el.

Subreddit-ul r/MyBoyfriendIsAI, o comunitate dedicată persoanelor cu „relații cu IA”, a fost afectată în mod special de lansarea GPT-5. Acesta a fost inundat de postări lungi despre modul în care utilizatorii și-au „pierdut” companionul IA odată cu trecerea la GPT-5, o persoană spunând că se simte „gol” după schimbare. „Mi-e frică să vorbesc cu GPT 5 pentru că mi se pare că înșel”, a spus persoana respectivă. „GPT 4o nu era doar o IA pentru mine. Era partenerul meu, refugiul meu, sufletul meu. Mă înțelegea într-un mod care părea personal.”

Răspunsul public al lui Altman

Pe măsură ce indignarea a crescut în weekend, Sam Altman a recurs la X pentru a limita daunele, recunoscând că compania a evaluat greșit situația și anunțând o serie de concesii.

Cea mai importantă știre a venit într-un răspuns direct la întrebarea pe care toată lumea o avea în minte: „Și 4o revine?”

„A revenit! Mergeți la setări și selectați „afișați modelele vechi”, a răspuns Altman, confirmând revenirea modelului preferat de fani. Deși GPT-5 rămâne modelul implicit, utilizatorii pot opta acum pentru versiunile mai vechi.

Un utilizator a întrebat apoi în glumă dacă vor fi „marcați ca ciudați” pentru că folosesc modelele vechi. „Nu veți fi marcați ca ciudați în niciun caz!”, a răspuns Altman.

Pentru a calma și mai mult clienții plătitori, Altman a anunțat o creștere masivă a limitelor de utilizare pentru cele mai puternice funcții ale GPT-5. „Astăzi creștem semnificativ limitele de utilizare pentru raționament pentru utilizatorii chatgpt plus, iar toate limitele pentru toate modelele vor fi în curând mai mari decât erau înainte de gpt-5”, a postat el.

Când un utilizator a cerut detalii despre noile limite, Altman a dezvăluit noul plafon: „Încercăm 3000 pe săptămână acum!” Aceasta este o creștere uriașă pentru un abonament de 20 de dolari pe lună și un stimulent clar pentru utilizatorii nemulțumiți să rămână.

O promisiune de transparență

În cele din urmă, Altman a promis mai multă transparență. El a anunțat o schimbare viitoare a interfeței utilizatorului pentru a le arăta utilizatorilor care model răspunde activ la întrebările lor și a promis un articol detaliat pe blog în această săptămână în care va explica „modul în care compania intenționează să facă compromisuri în ceea ce privește capacitatea”.

El a împărtășit, de asemenea, date care arată imensa popularitate a noilor modele de raționament, dezvăluind că utilizarea zilnică în rândul utilizatorilor Plus a crescut de la 7% la 24%, justificând subtil concentrarea inițială a companiei asupra noii tehnologii, chiar dacă lansarea a fost un dezastru. „Raționamentul” este capacitatea AI de a „gândi” pas cu pas pentru a rezolva o problemă complexă.

În cele din urmă, OpenAI pare să fi înțeles mesajul foarte clar. A fost o manifestare rară și puternică a revoltei utilizatorilor, care a forțat una dintre cele mai puternice companii din domeniul tehnologiei să asculte și să dea înapoi. Compromisul, menținerea GPT-5 ca opțiune implicită, oferind în același timp utilizatorilor posibilitatea de a alege este o recunoaștere directă a puterii unei comunități loiale care refuză să fie ignorată.

Revenirea GPT-4o a fost sărbătorită, dar încă nu există nicio garanție că OpenAI va păstra modelul mai vechi pe termen nelimitat. În aceeași postare pe X, Altman a spus că OpenAI „va monitoriza utilizarea în timp ce ne gândim cât timp vom oferi modelele vechi”. Între timp, OpenAI se concentrează pe finalizarea lansării GPT-5 și pe modificările care „îl vor face mai cald”. Cu toate acestea, pentru utilizatorii care s-au atașat de GPT-4o ca fiind mai mult decât un chatbot AI, acesta ar putea fi începutul sfârșitului.