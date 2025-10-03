OpenAI solicită unui judecător federal să respingă procesul în care xAI acuză startup-ul că ar fi atras din angajații săi pentru a-i fura secrete comerciale

OpenAI a solicitat joi unui judecător federal respingerea unui proces în care se susține că ar fi atras angajați de la xAI, compania de inteligență artificială a lui Elon Musk, pentru a-i fura secretele comerciale, calificând cazul drept parte a „hărțuirii continue” a companiei de către Musk, scrie Reuters.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

OpenAI a negat acuzațiile xAI și a declarat că afirmațiile sale sunt false și nefondate.

„Sub conducerea lui Musk, angajații talentați ai xAI pleacă în număr mare, iar unii vin la OpenAI pentru a contribui la promovarea misiunii OpenAI”, se arată în documentul depus. „Acești angajați au tot dreptul să meargă unde doresc, iar OpenAI are dreptul să îi angajeze.”

Procesul xAI, intentat săptămâna trecută la tribunalul federal din San Francisco, susține că OpenAI s-a angajat într-un „model profund îngrijorător” de angajare a foștilor angajați xAI pentru a obține acces la secrete comerciale legate de chatbotul său AI Grok, despre care a afirmat că este mai avansat decât ChatGPT al OpenAI.

Procesul face parte dintr-o bătălie juridică mai amplă între Musk și OpenAI, pe care a cofondat-o alături de CEO-ul OpenAI, Sam Altman, în contextul unei cursă cu miză mare în Silicon Valley pentru talente și pentru a câștiga cote de piață în industria AI în plină expansiune.

xAI a dat în judecată Apple separat pentru că ar fi conspirat cu OpenAI pentru a suprima platformele rivale. Apple și OpenAI au negat acuzațiile și au cerut instanței să respingă cazul marți.

Musk dă în judecată OpenAI și pentru transformarea acesteia într-o companie cu scop lucrativ, în timp ce OpenAI l-a dat în judecată pe Musk pentru hărțuire.

Joi, OpenAI a calificat procesul intentat de xAI privind secretul comercial drept o încercare de a intimida OpenAI și de a „distrage atenția de la eșecurile propriilor eforturi competitive în domeniul IA [ale lui Musk]”.

„Adevărul este că xAI pierde talente în favoarea altor concurenți, inclusiv OpenAI”, a declarat OpenAI.