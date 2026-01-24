Papa Leon al XIV-lea a lansat sâmbătă un nou avertisment privind riscurile inteligenței artificiale, și a tras atenția asupra lipsei de transparență în dezvoltarea algoritmilor care stau la baza funcționării chatbotilor, relatează AFP.

Suveranul pontif a făcut referire în special la chatbotii construiți pe modele lingvistice de mari dimensiuni (LLM), precum ChatGPT sau Gemini, despre care spune că s-au dovedit „deosebit de eficienți în forme subtile de persuasiune”. De la alegerea sa, în mai anul trecut, papa american a revenit constant asupra pericolelor asociate utilizării necontrolate a inteligenței artificiale.

Leon al XIV-lea a subliniat că sistemele de AIreflectă viziunea asupra lumii a celor care le proiectează

Într-un mesaj transmis cu ocazia Zilei Internaționale a Comunicațiilor Sociale, Leon al XIV-lea a subliniat că sistemele de inteligență artificială reflectă viziunea asupra lumii a celor care le proiectează și pot ajunge să impună anumite moduri de gândire, prin reproducerea stereotipurilor și prejudecăților existente în datele pe care le folosesc.

Papa a criticat, totodată, tendința acestor tehnologii de a prezenta „probabilități statistice” drept cunoaștere, avertizând că rezultatele oferite de AI nu sunt decât aproximări, nu adevăruri certe.

„Provocarea nu este oprirea inovației digitale, ci guvernarea ei”

O altă îngrijorare majoră exprimată de liderul Bisericii Catolice vizează concentrarea puterii în domeniul inteligenței artificiale în mâinile unui număr restrâns de companii, ceea ce ar putea conduce la un control de tip oligopol asupra unor tehnologii cu impact global.

„Provocarea nu este oprirea inovației digitale, ci guvernarea ei și conștientizarea caracterului său ambivalent”, a afirmat Leon al XIV-lea, pledând pentru introducerea de urgență a educației media, informaționale și în domeniul inteligenței artificiale în sistemele de învățământ, la toate nivelurile.

Revoluția digitală presupune o alfabetizare adecvată

În opinia papei, revoluția digitală presupune o alfabetizare adecvată care să permită înțelegerea modului în care algoritmii influențează percepția asupra realității.

Avertismentele sale se înscriu într-o poziție mai amplă adoptată în ultimele luni. În urmă cu aproximativ o lună, papa Leon al XIV-lea a condamnat și cursa pentru folosirea inteligenței artificiale în scopuri militare, calificând drept „o spirală distrugătoare” delegarea către mașini a deciziilor care țin de viața și moartea oamenilor.