Paradoxul Open AI / Compania câștigă miliarde, dar avertizează: „AGI ar putea face banii inutili”

Inteligența artificială rămâne centrul atenției pe piețele globale, dar semnele de „supraîncălzire” devin tot mai evidente. OpenAI, compania condusă de Sam Altman, a stârnit recent rumoare după ce și-a avertizat investitorii că apariția inteligenței artificiale generale (AGI) ar putea face ca banii să își piardă relevanța în viitor. Cu toate acestea, compania continuă să atragă miliarde de dolari în investiții tradiționale, anunță BusinessInsider.

Valori record, rezultate incerte

În timp ce SoftBank conduce o rundă de finanțare care evaluează OpenAI la aproximativ 300 de miliarde de dolari, actuali și foști angajați vând acțiuni în valoare de 6 miliarde de dolari la o evaluare chiar mai mare, de 500 de miliarde de dolari. Paradoxul este evident: pe de o parte, OpenAI sugerează că într-o lume post-AGI „banii ar putea să nu mai conteze”, iar pe de altă parte, compania colectează masiv dolari americani cât se poate de reali.

Elena Gold, de la Red Beard Ventures, a rezumat situația astfel: „Cei mai deștepți oameni de la OpenAI scot 6 miliarde de dolari de pe masă. Asta ar trebui să spună totul”.

Piața AI, între entuziasm și scepticism

Valul de optimism legat de AI seamănă, în ochii unor analiști, cu bula tehnologică de la începutul anilor 2000. Comparațiile cu cazul Enron, celebra companie americană care s-a prăbușit spectaculos după ani de expansiune haotică, devin tot mai frecvente.

Sam Altman însuși a recunoscut, într-un interviu pentru CNBC, că investitorii sunt „prea entuziasmați” de AI. „Modelele au cam saturat zona de chat. Nu se vor îmbunătăți prea mult… și poate chiar se vor înrăutăți”, a spus acesta, referindu-se la lansarea GPT-5, un proiect în care au fost investite miliarde, dar care a adus îmbunătățiri mai degrabă modeste.

Un raport MIT, citat de UBS, a turnat și el apă rece peste entuziasm: 95% dintre companii nu au obținut beneficii măsurabile din investițiile în AI.

Presiune pe angajați

În ciuda rezultatelor neconvingătoare, giganții tehnologici forțează adoptarea inteligenței artificiale. Microsoft le-a transmis angajaților că „folosirea AI nu mai este opțională”, iar la unele unități Amazon, promovările sunt condiționate de demonstrarea utilizării AI.

La Google, atmosfera a fost rezumată într-un meme intern: „Știi că o tehnologie funcționează cu adevărat și e grozavă atunci când ești obligat să o lauzi pentru a-ți păstra locul de muncă”.

AGI și viitorul banilor

Unii cercetători merg chiar mai departe, renunțând să mai economisească, convinși că odată cu apariția AGI banii își vor pierde sensul. OpenAI notează pe site-ul său oficial: „Ar putea fi dificil de stabilit ce rol va mai juca banii într-o lume post-AGI”.

Deocamdată însă, piața rămâne una cât se poate de reală, iar fluxurile de capital care se îndreaptă către AI ating cote istorice. Întrebarea care planează asupra Silicon Valley: ne aflăm în pragul unei revoluții sau la începutul unei noi bule speculative?