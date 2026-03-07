Departamentul Apărării al Statelor Unite ale Americii a anunțat numirea specialistului în informatică Gavin Kliger în funcția de director principal pentru date, relatează Reuters.

Noul rol îl plasează în centrul strategiei de dezvoltare și implementare a tehnologiilor de inteligență artificială (AI) în cadrul instituției militare americane.

Potrivit anunțului publicat de Pentagon pe rețelele sociale, Kliger va avea responsabilitatea de a coordona și accelera proiectele de inteligență artificială ale departamentului.

„Noul rol al lui Gavin Kliger îl plasează în centrul celor mai ambițioase eforturi AI ale Departamentului”, se arată în mesajul instituției. Oficialii au precizat că acesta va lucra la „alinierea zilnică și execuția proiectelor AI ale Departamentului, colaborând direct cu unele dintre cele mai importante laboratoare de inteligență artificială din America pentru a sprijini militarii”.

Controverse și legături anterioare cu inițiative de reformă guvernamentală

În trecut, Kliger a fost implicat în inițiative de reformă administrativă susținute de miliardarul și antreprenorul Elon Musk. Aceste eforturi vizau restructurarea unor procese guvernamentale și modernizarea modului în care instituțiile publice folosesc tehnologia și datele.

Experiența sa în domeniul analizei datelor și al dezvoltării sistemelor informatice este considerată de oficialii Pentagonului un element important pentru accelerarea integrării AI în operațiunile militare și administrative.

Numirea lui Kliger a atras însă atenția și din cauza unor postări publicate pe rețelele sociale în perioada octombrie 2024 – ianuarie 2025. În acele mesaje, acesta a distribuit sau a făcut referire la conținut provenit de la persoane asociate cu ideologii controversate.

Printre acestea se numără influencerul și activistul politic Nick Fuentes, cunoscut pentru pozițiile sale extremiste, precum și personalitatea online Andrew Tate, care s-a autodefinit în repetate rânduri drept misogin.

Aceste redistribuiri au generat critici din partea unor comentatori și organizații care urmăresc discursul extremist în mediul online.

AI, un domeniu strategic pentru Pentagon

Utilizarea inteligenței artificiale a devenit un subiect major pentru strategia militară a Statelor Unite, în special în contextul competiției tehnologice globale și al dezvoltării rapide a sistemelor autonome și a analizelor bazate pe date.

În ultimele săptămâni, acest domeniu a fost și în centrul unui conflict între Pentagon și compania Anthropic, legat de limitele și condițiile în care tehnologia companiei ar putea fi folosită de armată.

Disputa a durat mai multe săptămâni și s-a încheiat recent cu decizia administrației conduse de Donald Trump de a evita colaborarea cu Anthropic în anumite proiecte sensibile.

În locul acesteia, Pentagonul a decis să își consolideze cooperarea cu compania OpenAI, una dintre cele mai influente organizații din domeniul dezvoltării inteligenței artificiale.

Prin numirea lui Gavin Kliger, Pentagonul încearcă să accelereze implementarea tehnologiilor bazate pe inteligență artificială în activitățile sale, de la analiză de date și logistică până la sprijin pentru operațiunile militare.

Oficialii americani consideră că AI va juca un rol esențial în modernizarea armatei și în menținerea avantajului tehnologic al Statelor Unite în anii următori.