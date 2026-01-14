Pentagonul adoptă chatbotul Grok AI al lui Musk, în ciuda scandalului declanșat de generarea de deepfake-uri sexualizate

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a anunțat că chatbotul cu inteligență artificială Grok al lui Elon Musk se va alătura motorului generativ AI al Google în cadrul rețelei Pentagonului, ca parte a unei inițiative mai ample de a introduce cât mai multe date militare în tehnologia în curs de dezvoltare, relatează ABC News.

„În curând vom avea cele mai performante modele de AI din lume pe toate rețelele neclasificate și clasificate din departamentul nostru”, a afirmat Hegseth într-un discurs ținut la compania de zboruri spațiale a lui Musk, SpaceX, în sudul Texasului.

Anunțul vine la doar câteva zile după ce Grok, care este integrat în X, rețeaua de socializare deținută de Musk, a stârnit critici la nivel mondial pentru generarea de imagini deepfake extrem de sexualizate ale unor persoane fără consimțământul acestora.

Malaezia și Indonezia au blocat Grok, în timp ce autoritatea independentă de supraveghere a siguranței online din Marea Britanie a anunțat luni o anchetă. Grok a limitat generarea și editarea imaginilor la utilizatorii plătitori.

Hegseth a declarat că Grok va fi lansat în cadrul Departamentului Apărării la sfârșitul acestei luni și a anunțat că va „pune la dispoziție toate datele adecvate” din sistemele IT ale armatei pentru „exploatarea AI”. El a mai spus că datele din bazele de date ale serviciilor de informații vor fi introduse în sistemele AI.

Presiunea agresivă a lui Hegseth de a adopta tehnologia încă în dezvoltare contrastează cu administrația Biden, care, deși a presat agențiile federale să elaboreze politici și utilizări pentru IA, era totodată precaută în ceea ce privește utilizarea abuzivă. Oficialii au declarat că sunt necesare reguli pentru a se asigura că tehnologia, care ar putea fi utilizată pentru supravegherea în masă, atacuri cibernetice sau chiar dispozitive autonome letale, este utilizată în mod responsabil.

Administrația Biden a adoptat un cadru la sfârșitul anului 2024 care obliga agențiile de securitate națională să extindă utilizarea celor mai avansate sisteme de IA, dar interzicea anumite utilizări, cum ar fi aplicațiile care ar încălca drepturile civile protejate constituțional sau orice sistem care ar automatiza desfășurarea armelor nucleare. Nu este clar dacă aceste interdicții sunt încă în vigoare sub administrația Trump.

În timpul discursului său, Hegseth a vorbit despre necesitatea de a raționaliza și accelera inovațiile tehnologice în cadrul armatei.

„Avem nevoie ca inovația să vină de oriunde și să evolueze cu rapiditate și determinare”, a afirmat el.

Secretarul Apărării a menționat că Pentagonul deține „date operaționale verificate în luptă, provenite din două decenii de operațiuni militare și de informații”.

„IA este la fel de bună ca datele pe care le primește, și noi ne vom asigura că acestea sunt disponibile”, a spus Hegseth.

Oficialul american a declarat că dorește ca sistemele de IA din cadrul Pentagonului să fie responsabile, deși a continuat spunând că respinge orice modele de IA „care nu vă permit să duceți războaie”.

Hegseth a spus că viziunea sa pentru sistemele militare de IA înseamnă că acestea funcționează „fără constrângeri ideologice care limitează aplicațiile militare legale”.