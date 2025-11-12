Un nou sondaj realizat în Regatul Unit și Japonia arată că cetățenii sunt deschiși la ideea ca politicienii să folosească inteligența artificială (AI) ca instrument de suport, însă resping ferm ideea ca deciziile democratice să fie delegate mașinilor, informează The Conversation.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Potrivit cercetării TrustTracker, oamenii văd AI ca pe un ajutor util pentru parlamentari, care se confruntă cu un volum uriaș de legislație, documente publice și propuneri de politici. Totuși, majoritatea respondenților consideră că judecata umană nu poate fi înlocuită de roboți sau algoritmi.

În Marea Britanie, aproape jumătate dintre cei 990 de participanți au declarat că nu susțin deloc folosirea AI chiar și pentru suport, iar aproape 80% resping ideea ca AI să ia decizii în locul parlamentarilor. În Japonia, respondenții au fost puțin mai deschiși, însă și aici delegarea deciziilor către mașini a fost privită cu scepticism.

Cei care au încredere în autorități sunt mai deschiși la utilizarea AI

Sondajul a arătat că bărbații tineri sunt cei mai numeroși susținători ai AI în politică, în timp ce persoanele mai în vârstă și femeile sunt mai reticente. Încrederea în guvern joacă, de asemenea, un rol important. Cei care au încredere în autorități sunt mai deschiși la utilizarea AI ca instrument de suport.

Atitudinile generale față de tehnologie influențează, de asemenea, opinia despre AI în politică. Cei care consideră AI benefic și se simt confortabil cu utilizarea sa susțin mai mult integrarea sa în activitatea parlamentară. Cei care se tem de AI sunt puternic împotriva acesteia.

Ideologia politică joacă un rol diferit în fiecare țară

În Marea Britanie, persoanele de dreapta sunt mai favorabile folosirii AI în parlament, în timp ce în Japonia, cei de stânga sunt mai deschiși.

Experții subliniază că distincția între asistență și delegare este esențială. AI poate ajuta parlamentarii să analizeze mai rapid documente, să formuleze întrebări sau să simuleze efectele politicilor, dar dacă publicul percepe că mașinile înlocuiesc judecata umană, sprijinul dispare instantaneu.

Publicul cere ca politicienii să folosească AI cu responsabilitate. Folosit corect, AI poate crește eficiența și transparența în deciziile parlamentare; folosit neglijent, poate eroda încrederea și legitimitatea democrației.