Președintele rus Vladimir Putin a cerut formarea unei echipe naționale de lucru care să coordoneze eforturile Rusiei în dezvoltarea de modele generative de inteligență artificială create pe plan intern, pe care le consideră esențiale pentru păstrarea suveranității țării, informează Reuters.

Putin a spus că modelele lingvistice mari au devenit un instrument major de difuzare a informațiilor și sunt capabile să influențeze opiniile unor națiuni întregi. El a adăugat că dependența de modele dezvoltate în alte țări este inacceptabilă pentru Rusia.

Rusia este în urma Statelor Unite și Chinei în domeniul AI

„Pentru Rusia, este o chestiune de suveranitate națională, tehnologică și de valori. Prin urmare, țara noastră trebuie să dețină un set complet de tehnologii și produse proprii în domeniul inteligenței artificiale generative”, a declarat Putin la AI Journey, principalul eveniment al Rusiei dedicat AI.

Putin a spus că grupul de lucru ar trebui să se concentreze pe dezvoltarea centrelor de date în întreaga țară și pe asigurarea unor surse de energie în apropiere, precum centrale nucleare de mici dimensiuni.

Deși Rusia este în urma Statelor Unite și Chinei în domeniul AI, două modele lingvistice mari, Gigachat și Yandex GPT, au fost dezvoltate de principalele companii rusești din domeniu, Sberbank și Yandex.

Putin a cerut elaborarea unui plan național de implementare a AI

Sberbank, care a evoluat dintr-o bancă tradițională într-o companie de tehnologie, a anunțat miercuri o nouă versiune a Gigachat și i-a prezentat lui Putin produse bazate pe AI, de la roboți umanoizi la bancomate care scanează starea de sănătate.

Putin a declarat că tehnologiile bazate pe AI ar trebui să contribuie la produsul intern brut al Rusiei cu peste 11 trilioane de ruble (136,57 miliarde de dolari) până în 2030. El a cerut elaborarea unui plan național de implementare a AI, pe lângă grupul de lucru, și a îndemnat instituțiile publice și companiile să utilizeze tot mai mult AI-ul.

Doar modelele rusești ar trebui folosite în domeniul securității naționale și al informațiilor

Sancțiunile occidentale, care blochează inclusiv importurile de hardware și microcipuri, au reprezentat un obstacol major pentru eforturile Rusiei de a-și extinde capacitatea de calcul și de a dezvolta AI.

Putin a avertizat împotriva unei reglementări excesive a inteligenței artificiale, dar a subliniat că doar modelele rusești ar trebui folosite în domeniul securității naționale și al informațiilor, pentru a se asigura că datele nu părăsesc țara.