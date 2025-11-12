Radu Burnete, consilier prezidențial: Inteligenţa artificială va juca un rol foarte important şi în societate, şi în economie, şi în război

Inteligenţa artificială va juca un rol foarte important atât în societate şi în economie, cât şi în război, iar ca România să poată fi un jucător măcar mediu în zona asta ne trebuie preţuri competitive la energie şi un proces de digitalizare mai bine făcut, a declarat, miercuri, consilierul prezidenţial Radu Burnete, la conferinţa „RBL Capitalul românesc 360°”, scrie Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Acesta a vorbit despre lucrurile care „ar trebui făcute repede”, primul fiind gestionarea momentului în care vor ieşi la pensie decreţeii.

„Dacă mă întrebaţi la ce mă uit eu, apropo de lucrurile care ar trebui făcute repede, sunt patru lucruri mari şi vi le spun repede. Unu – spre anul 2030, România va mai avea un hop financiar imens, pentru că încep să se pensioneze decreţeii, pentru că ne-am asumat să creştem cheltuielile de apărare spre 5% din PIB în 2035. Deci, acolo, noi avem în următorii ani de gestionat un proces complicat, în care trebuie, pe de o parte, să reducem deficitul şi cheltuielile bugetare, pe de altă parte, să fim conştienţi că vor fi nişte presiuni foarte mari pe bugetul public şi nu cred că va fi uşor de gestionat această tranziţie. Acesta e un lucru la care mă uit”, a spus Burnete.

Al doilea lucru ce trebuie rezolvat în cel mai scurt timp este digitalizarea, în perspectiva inteligenţei artificiale care va juca un rol important în toate domeniile de activitate.

„Doi, cred că ne e clar tuturor că inteligenţa artificială va juca un rol foarte important şi în societate, şi în economie, şi în război şi aşa mai departe. Şi ca România să poată fi un jucător măcar mediu în zona asta, că nu-mi imaginez că vom concura noi cu giganţii, ne trebuie două lucruri fără de care nu putem avea instrumentele astea: unu – energie la preţuri competitive şi mai sunt lucruri de făcut şi doi – digitalizare făcută mai bine, că degeaba faci data center-uri, dacă nu ai cu ce să le alimentezi, în special în zona publică. Şi aici cred că nu avem foarte mult timp de pierdut”, a susţinut consilierul.

Apărarea este un alt domeniu în care lucrurile trebuie puse în mişcare, Radu Burnete dând asigurări că programul SAFE va aduce investiţii în România.

„Un lucru la care ne uităm, din nou forţaţi de împrejurări, (…) trebuie să punem industria noastră de apărare în mişcare. Am lâncezit prea mult, nu ne putem trezi cu ‘doamne fereşte’ şi atunci să ne întrebăm de ce n-am făcut-o. Şi aici o să vedeţi că pachetul ăsta, SAFE, va aduce investiţii în România. Guvernul a pus o condiţie clară, că în cazul în care cumpărăm anumite echipamente militare ele trebuie să vină cu offset şi să construim capacitate aici. Şi eu cred că din nefericire trebuie să investim în industria de apărare, dar e şi o oportunitate ca investind în această industrie să gestionăm cumva o tranziţie industrială pe care oricum trebuia s-o facem”, a explicat acesta.

Nu în ultimul rând, capitalul românesc trebuie „pus să mişte în economie”, Radu Burnete fiind de părere că fondurile de pensii ar trebui să investească mai mult în instrumente mai riscante.

„Mă preocupă foarte mult cum facem să avem mai mult private equity, cum facem să punem capitalul românesc, care e mult mai voluminos decât acum 20 de ani, să-l punem să mişte în economie. Poate fondurile de pensii să investească mai mult în instrumente mai riscante. E o idee pe care de la voi am luat-o. Am discutat deja cu cei de la ASF. Există o oarecare reticenţă că ‘domnule, sunt pensiile noastre, cum gestionăm acele riscuri’, dar eu cred că e o discuţie care trebuie purtată. Văd în regiune că statele sunt un pic mai ambiţioase cu asta, deci cu siguranţă aveţi un partener în mine pentru discuţia asta: cum facem ca acest capital să nu se ducă în străinătate, să nu stea doar în bănci, ci pur şi simplu să-l punem să fie mai productiv în economia noastră”, a arătat reprezentantul preşedinţiei.

Radu Burnete i-a îndemnat pe antreprenorii prezenţi la conferinţă să continue să facă business-uri pentru că „există lumină la capătul tunelului”.

„Acum, dacă mă uit la situaţia mai mare din regiune, nu cred că putem trage speranţe că lucrurile se vor transforma peste noapte în foarte, foarte bine. Noi trebuie să fim realişti. Federaţia Rusă va continua să exercite presiunea asta imensă asupra noastră. Europa, din păcate, schioapătă puţin, în special în competiţia asta cu SUA şi China. Trăim o epocă cu foarte multe transformări, ceea ce inevitabil creşte temperatura socială. Asta s-a întâmplat de fiecare dată în istorie când au avut aceste transformări imense. Deci. din punctul ăsta de vedere, eu cred că voi deja vă aşteptaţi la o perioadă cu turbulenţe mai mari decât în trecut. Cred că sunteţi condamnaţi să n-aveţi ce face. Asta e, voi trebuie să faceţi business, că vremurile-s bune sau rele şi vă îndemn să o faceţi, pentru că există lumină la capătul tunelului. Adică, mai devreme sau mai târziu acest război se va termina, mai devreme sau mai târziu, Europa îşi va regăsi echilibrul şi nu putem să stăm cu mâinile în sân să aşteptăm să vină vremuri mai bune”, le-a transmis acesta celor prezenţi la eveniment.