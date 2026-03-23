Doar 18% dintre companii reușesc să valorifice pe deplin potențialul inteligenței artificiale, deși 86% dintre organizații își propun să își crească investițiile în acest domeniu, arată un studiu global realizat de Accenture.

Cercetarea, realizată în rândul a peste 1.320 de executivi C-level și 4.560 de angajați din 20 de industrii și 12 piețe, evidențiază un decalaj major între investițiile tehnologice și valoarea efectivă generată de AI.

Raportul identifică un grup restrâns de companii, denumit „Talent Reinventors”, care depășesc faza de experimentare și obțin rezultate măsurabile.

Aceste organizații reprezintă doar 18% din total și sunt de șapte ori mai predispuse să înregistreze îmbunătățiri la nivel de cultură organizațională, de șase ori mai capabile să îmbunătățească experiența angajaților și de patru ori mai eficiente în adaptarea forței de muncă la cerințele viitorului.

În plus, aceste companii anticipează creșteri ale veniturilor cu 1,8% și ale profitului cu 1,4% pentru 2025.

Principala problemă identificată de raport este lipsa unei strategii coerente de talent. Aproape 70% dintre organizații se bazează pe recrutare externă sau pe angajări ad-hoc, doar 7% folosesc platforme interne de mobilitate bazate pe AI, iar 76% dintre angajați nu au claritate asupra traseului lor profesional.

De asemenea, doar 25% dintre executivi afirmă că învățarea și dezvoltarea competențelor pentru AI sunt integrate în fluxul de lucru, 36% dintre angajați primesc recomandări AI în timp real, iar numai 19% consideră că au abilitățile necesare pentru a lucra eficient cu inteligența artificială.

Pe de altă parte, raportul subliniază și riscurile generate de implementarea AI. Peste jumătate dintre angajați (55%) resimt suprasolicitare cognitivă, iar aproape jumătate (49%) se tem de pierderea locului de muncă.

În acest context, companiile „Talent Reinventors” se diferențiază prin modul în care utilizează date dinamice despre competențe și prioritizează mobilitatea internă, facilitând astfel tranziția angajaților către roluri relevante pentru viitor.

„Dacă AI rămâne doar o investiție tehnologică, fără o investiție reală în oameni, valoarea obținută va fi mult sub potențial. Diferența o fac companiile care își ajută angajații să înțeleagă și să folosească aceste instrumente în munca de zi cu zi”, explică Raluca Burghelea, country managing director al Accenture România.

Raportul mai notează șase caracteristici care diferențiază organizațiile de top: claritate strategică, echipe inteligente asistate de AI, mobilitate a talentelor, co-învățare om-AI, leadership adaptativ și experiențe personalizate pentru angajați.

Studiul concluzionează că succesul implementării AI nu depinde doar de tehnologie, ci de modul în care companiile integrează aceste instrumente în procese și dezvoltă competențele angajaților.

În esență, companiile care pun oamenii în centrul transformării digitale nu doar că rămân competitive, dar și reușesc să transforme AI într-un motor real de creștere.

În lipsa acestui echilibru între tehnologie și talent, majoritatea organizațiilor riscă să investească mult, dar să obțină puțin în termeni de valoare concretă.