RAPORT „Harta traficului din ChatGPT în România”: Care sunt site-urile brandurilor cu cel mai mare volum de trafic din căutările cu AI

Agenția de marketing Limitless Agency a lansat primul raport care analizează traficul generat de căutarea cu AI din România, pe baza statisticilor Similarweb din lunile aprilie, mai și iunie 2025. Documentul arată o schimbare fundamentală în modul în care utilizatorii ajung pe site-urile brandurilor din România.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Traficul generat de căutările în platforme AI precum ChatGPT, Claude sau Perplexity începe să rivalizeze — și chiar să depășească — traficul organic tradițional provenit din Google.

Potrivit analizei realizate pe peste 500 de subiecte de marketing digital și peste 100 de branduri din 20+ industrii, vizitatorii care ajung pe site-uri prin AI search au o rată de conversie de peste patru ori mai mare decât cei din căutarea clasică.

„Aceasta nu este o îmbunătățire marginală, ci o revoluție în calitatea traficului online. Utilizatorii vin deja informați, pre-calificați și gata să acționeze”, notează autorii raportului.

Conform datelor analizate de Similarweb, vizitatorii care ajung pe site-uri prin ChatGPT, Claude sau Perplexity convertesc de 4,4 ori mai bine decât cei care vin din căutarea tradițională Google.

Acești utilizatori vin informați, au comparat opțiuni direct în interfața AI și sunt gata să ia decizii. Traficul din AI Search e în continuă creștere și, potrivit raportului, până în 2028 va depăși ca volum traficul organic obișnuit, cu un posibil „punct de echilibru economic” chiar în 2027.

ChatGPT schimbă regulile jocului în marketing digital

În timp ce până acum accentul era pus pe volum, AI-ul aduce o schimbare de paradigmă: calitatea vizitatorilor devine factorul cheie. Aceștia au parcurs deja o „mini-călătorie de cumpărare” direct în interfața AI: au comparat opțiuni, au înțeles valoarea propusă de brand și ajung pe site când sunt pregătiți să ia o decizie.

Raportul sugerează că până în 2028 căutarea AI va depăși căutarea tradițională și ca volum. Însă impactul economic se va simți mult mai devreme, poate chiar până la finalul lui 2027.

Vă prezentăm mai jos datele statistice privind traficul venit din platforme AI către site-urile celor mai importante branduri:

Agregatoare Travel: 22.1k

momondo.ro ( 41.6% )

) esky.ro ( 21.6% )

) skyscanner.ro ( 18.8% )

) veltravel.ro ( 10.9% )

) vola.ro (7.1%).

Auto: 56.4k

autovit.ro ( 57.1% )

) pieseauto.ro ( 41.5% )

) tiriacauto.ro ( 0.8% )

) plus-auto.ro (0.6%).

Banking: 29.6k

bcr.ro ( 36.3% )

) cec.ro ( 25.0% )

) bancatransilvania.ro ( 19.9% )

) brd.ro ( 15.3% )

) raiffeisen.ro (3.4%).

Big general websites: 333.3k

emag.ro ( 87.2% )

) altex.ro ( 8.8% )

) evomag.ro ( 1.6% )

) mediagalaxy.ro ( 1.3% )

) flanco.ro (1.1%).

Bricolaj: 118.3k

dedeman.ro ( 52.8% )

) leroymerlin.ro ( 19.3% )

) bricodepot.ro ( 15.3% )

) hornbach.ro ( 10.9% )

) mathaus.ro (1.7%).

Car brand: 3.9k

dacia.ro ( 82.8% )

) bmw.ro ( 9.0% )

) mercedes-benz.ro (8.2%).

Curierat: 9k

fancurier.ro ( 59.7% )

) sameday.ro ( 35.4% )

) cargus.ro ( 4.5% )

) dpd.ro (0.5%).

Electro IT: 3k

philips.ro ( 59.8% )

) artic.ro ( 28.8% )

) bosch-home.ro (11.4%).

Energie: 8.2k

electricafurnizare.ro ( 52.4% )

) ppcenergy.ro ( 18.6% )

) engie.ro ( 17.3% )

) eon.ro ( 11.3% )

) vreaulanova.ro (0.4%).

Farma: 67.3k

farmaciatei.ro ( 54.3% ),

), drmax.ro ( 35.8% )

) catena.ro ( 5.9% )

) helpnet.ro ( 2.7% )

) springfarma.com (1.3%).

Fashion: 30k

zalando.ro ( 77.8% )

) modivo.ro ( 11.8% )

) aboutyou.ro ( 5.1% )

) fashiondays.ro ( 4.8% )

) answear.ro (0.5%).

FMCG: 31.3k

carrefour.ro ( 34.0% )

) auchan.ro ( 28.3% )

) lidl.ro ( 25.1% )

) mega-image.ro ( 10.3% )

) kaufland.ro (2.4%).

Health brands: 3.8k

secom.ro ( 76.9% )

) zenyth.ro ( 22.8% )

) faunusplant.ro (0.3%).

Imobiliare: 230.5k

olx.ro ( 72.5% )

) storia.ro ( 22.4% )

) imobiliare.ro ( 4.1% )

) homezz.ro ( 0.8% )

) remax.ro (0.2%).

Insurance: 12.2k

groupama.ro ( 60% )

) nn.ro ( 30.8% )

) allianztiriac.ro (9.2%).

Locuri de muncă: 104.2k

bestjobs.eu ( 47.8% )

) ejobs.ro ( 30.8% )

) undelucram.ro ( 14.3% )

) hipo.ro (7.1%).

Publishing: 89.6k

digitv.ro ( 40.1% )

) adevarul.ro ( 27.5% )

) libertatea.ro ( 27.2% )

) protv.ro ( 3.3% )

) a1.ro (1.8%).

Spitale: 41.7k

medicover.ro ( 28.4% )

) medlife.ro ( 26.7% )

) synevo.ro ( 16.7% )

) sanador.ro ( 16.0% )

) reginamaria.ro (12.2%).

Sport: 30.7k

decathlon.ro ( 39.4% )

) intersport.ro ( 30.5% )

) sportguru.ro ( 28.8% )

) sportsdirect.ro ( 0.8% )

) hervis.ro (0.5%).

Telecomunicații: 28.5k

orange.ro ( 57.5% )

) vodafone.ro ( 21.2% )

) digi.ro ( 19.2% )

) flip.ro (2.2%).

Tichete de masă: 13.4k

edenred.ro ( 56.0% )

) pluxee.ro ( 42.2% )

) upromania.ro (1.8%).

Travel: 13.4k

karpaten.ro ( 38.5% )

) christiantour.ro ( 26.9% )

) paralela45.ro ( 26.1% )

) jeka.ro (8.5%).

Nota autoritolor: Statisticile sunt din Similarweb si sunt specifice lunilor Aprilie – Mai – Iunie 2025. Marjele de eroare pot fi de +- 20-25%.