RAPORT Peste jumătate dintre companiile din Europa și Orientul Mijlociu se află într-un stadiu avansat de adoptare a AI sau testează scenarii de utilizare

Peste 57% dintre companiile active în Europa și Orientul Mijlociu se află într-un stadiu avansat de adoptare a Inteligenței Artificiale (AI), iar aproape 54% explorează sau testează scenarii de utilizare a tehnologiilor AI, potrivit raportului Lenovo Europe & Middle East CIO Playbook 2026, bazat pe cercetări realizate de IDC.

Conform raportului, transmis într-un comunicat către TechRider.ro, aproximativ jumătate (46%) dintre proiectele pilot AI au ajuns deja în producție, organizațiile estimând un randament mediu de 2,78 dolari pentru fiecare dolar investit. În plus, 93% dintre respondenți intenționează să-și majoreze investițiile în AI în următoarele 12 luni, cu o rată medie de creștere de 10%, iar 94% se așteaptă la rezultate pozitive.

Cu toate acestea, doar 27% dintre companii au implementat un cadru complet de guvernanță AI, ceea ce indică faptul că, deși interesul și adopția sunt ridicate, pregătirea strategică și organizatorică mai are loc de dezvoltare. În ceea ce privește Agentic AI — sisteme AI mai autonome, capabile să ia decizii sau să execute procese fără intervenție umană — două treimi (65%) dintre organizații planifică să le extindă în cadrul întregii activități în termen de un an, însă doar 16% raportează utilizare semnificativă în prezent.

Diferențe regionale în adoptarea AI

Piațele mai dezvoltate, precum Scandinavia, Italia și Marea Britanie, depășesc stadiul proiectelor pilot și adoptă AI sistematic, concentrându-se pe implementări hibride și edge computing pentru a susține scalabilitatea. În contrast, unele regiuni din sudul și estul Europei se află încă în faze timpurii de planificare și testare. Orientul Mijlociu se evidențiază drept piață în expansiune, cu ritmuri rapide de adopție și creștere a interesului pentru tehnologii avansate și Agentic AI.

Tendințe în infrastructura AI

Raportul arată că aproape 58% dintre companii preferă un model hibrid pentru implementarea AI, combinând cloud-ul public, cloud-ul privat și infrastructura „on-premises”. Această abordare asigură suveranitatea datelor și controlul operațional, păstrând în același timp scalabilitatea și eficiența costurilor.

Capacitatea de calcul performantă și eficientă energetic este considerată esențială pentru succesul AI în companii, clasându-se pe locul al doilea ca factor critic pentru trecerea de la proiecte pilot la utilizarea fiabilă în producție. În acest context, dispozitivele edge și PC-urile compatibile cu AI devin priorități majore de investiții pentru 2026, pentru a asigura funcționarea sigură a workload-urilor AI la nivel local.

Lenovo CIO Playbook 2026: The Race for Enterprise AI s-a bazat pe răspunsurile a 800 de decidenți IT și business din Europa și Orientul Mijlociu. Studiul evidențiază un moment de cotitură pentru regiune, reconfirmând importanța AI ca factor strategic și imediat în cadrul organizațiilor. Raportul subliniază nevoia ca CIO să acționeze rapid pentru a nu rămâne în urmă în fața concurenței și pentru a valorifica pe deplin potențialul tehnologiilor AI.

Raportul poate fi consultat integral aici.