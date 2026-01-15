Rețeaua de socializare X limitează funcțiile Grok pentru editarea imaginilor cu persoane reale

Rețeaua socială X a introdus restricții suplimentare pentru instrumentul său de inteligență artificială, Grok, care nu va mai putea fi folosit pentru a modifica fotografii cu persoane reale astfel încât acestea să apară în ipostaze sexualizate.

Compania a anunțat că a blocat posibilitatea de a genera imagini cu persoane reale în haine considerate provocatoare, măsura venind pe fondul creșterii numărului de deepfake-uri cu caracter sexual în Marea Britanie și Statele Unite.

„Am implementat măsuri tehnologice pentru a împiedica contul Grok să permită editarea imaginilor cu persoane reale în haine revelatoare, cum ar fi bikini. Această restricție se aplică tuturor utilizatorilor, inclusiv abonaților plătitori”, se arată într-un anunț publicat pe X, citat de BBC.

Anunțul a fost făcut la câteva ore după ce procurorul general al Californiei a confirmat deschiderea unei investigații privind răspândirea de deepfake-uri sexualizate, inclusiv cu minori, generate cu ajutorul inteligenței artificiale.

Totodată, compania a reiterat că funcția de editare a imaginilor cu Grok va rămâne disponibilă exclusiv utilizatorilor plătitori ai platformei.

„Acest lucru va adăuga un nivel suplimentar de protecție, ajutând la asigurarea faptului că cei care încearcă să abuzeze de Grok pentru a încălca legea sau politicile X sunt trași la răspundere”, se mai arată într-un comunicat transmis miercuri.

Potrivit rețelei X, utilizatorii care încearcă să creeze imagini cu persoane reale în bikini, lenjerie intimă sau articole similare vor fi blocați, în funcție de legislația aplicabilă fiecărei jurisdicții. În același timp, cu setările NSFW activate, Grok ar trebui să permită „nuditatea părții superioare a corpului unor oameni adulți imaginari (nu reali)”, a scris Elon Musk într-o postare publicată miercuri.

„Acesta este standardul de facto în America. Acest lucru va varia în alte regiuni, în funcție de legile de la o țară la alta”, a mai spus Musk.

Anterior, fondatorul X a respins criticile privind libertatea de exprimare, publicând că opozanții „vor doar să suprime libertatea de exprimare”, alături de două imagini generate de inteligență artificială cu premierul britanic Sir Keir Starmer în bikini.

Funcția de editare a imaginilor a Grok a fost criticată public de lideri politici din mai multe țări. În acest context, Malaezia și Indonezia au devenit, în weekend, primele state care au interzis utilizarea instrumentului Grok, după ce utilizatori au reclamat crearea de imagini explicite fără consimțământ.