Sam Altman avertizează asupra unei ”bule AI”, în timp ce investiţiile în inteligenţa artificială cresc exploziv

Directorul general al OpenAI, Sam Altman, consideră că piaţa inteligenţei artificiale se află într-o fază de bulă, pe fondul entuziasmului şi al cheltuielilor uriaşe din industrie, potrivit unui articol publicat de The Verge şi preluat de CNBC, transmite News.ro.

”Suntem într-o etapă în care investitorii, în ansamblu, sunt prea entuziasmaţi de AI? Părerea mea este da. Este AI cel mai important lucru care s-a întâmplat de mult timp? Şi aici răspunsul meu este tot da”, a spus Altman, comparând situaţia actuală cu bula dot-com din anii ’90.

Comentariile sale vin pe fondul tot mai multor avertismente din partea experţilor. Joe Tsai (Alibaba), Ray Dalio (Bridgewater Associates) şi Torsten Slok (Apollo Global Management) au atras atenţia că evaluările din prezent sunt exagerate. Slok a mers chiar mai departe, afirmând că actuala bulă AI este mai mare decât cea a internetului, având în vedere supraevaluarea companiilor de top din S&P 500.

Altman a recunoscut recent că OpenAI este pe cale să obţină venituri recurente anuale de peste 20 de miliarde de dolari, dar rămâne încă neprofitabilă.

În plus, lansarea modelului GPT-5 a fost întâmpinată cu critici privind experienţa de utilizare, ceea ce a determinat compania să restabilească accesul la versiunile GPT-4 pentru clienţii plătitori. Cu toate acestea, investitorii şi-au menţinut încrederea, OpenAI pregătind o vânzare secundară de acţiuni de circa 6 miliarde de dolari, la o evaluare de aproximativ 500 de miliarde.

Pe lângă dezvoltarea modelelor AI, Altman a indicat planuri de expansiune în hardware de consum, interfeţe creier-computer şi chiar social media.

El a mai declarat că se aşteaptă ca OpenAI să investească trilioane de dolari în construirea de centre de date în ”viitorul nu foarte îndepărtat”.

Întrebat dacă se vede la conducerea companiei peste câţiva ani, a răspuns ambiguu: ”Poate un AI va fi CEO în trei ani. E mult timp până atunci.”