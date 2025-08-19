dark
Hand-Picked Top-Read Stories
Trending Tags
2 minute de citit
Nu sunt comentarii

Sam Altman avertizează asupra unei ”bule AI”, în timp ce investiţiile în inteligenţa artificială cresc exploziv

Redacția TechRider
19 august 2025
Sam Altman, CEO Open AI
Sam Altman. Credit foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia
Total
0
Shares
0
0
0
0
0
0

Directorul general al OpenAI, Sam Altman, consideră că piaţa inteligenţei artificiale se află într-o fază de bulă, pe fondul entuziasmului şi al cheltuielilor uriaşe din industrie, potrivit unui articol publicat de The Verge şi preluat de CNBC, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro

- articolul continuă mai jos -

”Suntem într-o etapă în care investitorii, în ansamblu, sunt prea entuziasmaţi de AI? Părerea mea este da. Este AI cel mai important lucru care s-a întâmplat de mult timp? Şi aici răspunsul meu este tot da”, a spus Altman, comparând situaţia actuală cu bula dot-com din anii ’90.

Comentariile sale vin pe fondul tot mai multor avertismente din partea experţilor. Joe Tsai (Alibaba), Ray Dalio (Bridgewater Associates) şi Torsten Slok (Apollo Global Management) au atras atenţia că evaluările din prezent sunt exagerate. Slok a mers chiar mai departe, afirmând că actuala bulă AI este mai mare decât cea a internetului, având în vedere supraevaluarea companiilor de top din S&P 500.

Altman a recunoscut recent că OpenAI este pe cale să obţină venituri recurente anuale de peste 20 de miliarde de dolari, dar rămâne încă neprofitabilă.

În plus, lansarea modelului GPT-5 a fost întâmpinată cu critici privind experienţa de utilizare, ceea ce a determinat compania să restabilească accesul la versiunile GPT-4 pentru clienţii plătitori. Cu toate acestea, investitorii şi-au menţinut încrederea, OpenAI pregătind o vânzare secundară de acţiuni de circa 6 miliarde de dolari, la o evaluare de aproximativ 500 de miliarde.

Pe lângă dezvoltarea modelelor AI, Altman a indicat planuri de expansiune în hardware de consum, interfeţe creier-computer şi chiar social media.

El a mai declarat că se aşteaptă ca OpenAI să investească trilioane de dolari în construirea de centre de date în ”viitorul nu foarte îndepărtat”.

Întrebat dacă se vede la conducerea companiei peste câţiva ani, a răspuns ambiguu: ”Poate un AI va fi CEO în trei ani. E mult timp până atunci.”

  • TechRider este o redacție dinamică, specializată în știri și analize despre tehnologie, gadgeturi și inovații. Echipa sa de jurnaliști pasionați oferă conținut relevant și actualizat, acoperind subiecte de la inteligența artificială la recenzii de produse, într-un stil accesibil și captivant pentru publicul român.

Total
0
Shares
Share 0
Tweet 0
Pin it 0
Share 0
Share 0
Share 0
Share 0
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Citește si...