2 minute de citit
Nu sunt comentarii

Sam Altman prezice pierderi colosale în industria AI și spune că este pregătit pentru orice scenariu

George Radu
24 august 2025
Sam Altman, CEO Open AI
Sam Altman. Credit foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia
Directorul OpenAI, Sam Altman, a declarat săptămâna trecută, la o întâlnire cu jurnaliști, că investitorii sunt „supraentuziasmați” de inteligența artificială și că „cineva va pierde o sumă fenomenală de bani”. Declarația vine în timp ce compania negociază o vânzare de acțiuni secundară la o evaluare de 500 de miliarde de dolari, în creștere față de 300 de miliarde în urmă cu doar câteva luni, anunță ArsTechnica.

Altman a comparat actuala efervescență din jurul AI cu bula internetului din anii ’90, dar în același timp a făcut predicții extrem de optimiste. OpenAI ar urma să cheltuiască trilioane de dolari pentru centre de date și să aducă ChatGPT în fața „miliardelor de oameni zilnic”. Pentru comparație, Facebook are circa 3 miliarde de utilizatori activi lunar, nu zilnic.

Declarațiile au venit la scurt timp după publicarea unui raport MIT, care arată că 95% dintre proiectele-pilot AI din companii eșuează să producă venituri rapide. Studiul susține că problema nu este calitatea modelelor, ci dificultatea implementării. Mai exact, soluțiile cumpărate de la furnizori au succes în două treimi din cazuri, cele dezvoltate intern doar în 30%.

Investiții uriașe, pierderi pe măsură

Deși avertizează asupra unei bule, Altman urmărește să crească evaluarea OpenAI peste giganți profitabili precum Walmart sau ExxonMobil. Compania a atins venituri de 1 miliard de dolari lunar, dar se așteaptă la o pierdere anuală de 5 miliarde de dolari.

Unii analiști văd în acest „dublu discurs” o strategie. Altman recunoaște riscurile, dar normalizează cifrele astronomice și prezintă cheltuielile masive drept inevitabile pentru progresul uman.

O bulă diferită?

Spre deosebire de anii 2000, marii investitori din AI – Microsoft, Google, Meta și Amazon – dispun de profituri de sute de miliarde din afacerile lor principale. Microsoft singură va investi 80 de miliarde de dolari în centre de date AI în acest an fiscal. Această soliditate financiară înseamnă că, dacă există o bulă, ea s-ar putea dezumfla lent în timp, nu prăbuși brusc ca în cazul „dot-com”.

  • George Radu este un autor care abordează subiecte variate din domeniul tehnologiei, apărării și viitorului. Domeniile sale de expertiză includ inteligența artificială etică, interfețele om-mașină (HMI), realitatea augmentată și virtuală aplicată (XR), precum și impactul social și cultural al noilor tehnologii. Nu se teme să pună întrebări dificile și să exploreze implicațiile filozofice ale inovațiilor tehnologice.

