Prima platformă de inteligență artificială conversațională din România, Samantha AI, are o noua versiune vocală care promite interacţiuni naturale cu utilizatorii, au anunţat dezvoltatorii, într-un comunicat de presă, citat de Agerpres.

Potrivit sursei citate, cea de-a treia versiune a sistemului înregistrează, deja, peste 75% din interacţiuni realizate prin voce şi permite conversaţii continue, în contextul în care cifrele arată că utilizatorii petrec mai mult timp în interacţiuni vocale decât în sesiunile „text-only”.

„Tehnologia speech-to-speech, dezvoltată pentru prima dată local, le oferă utilizatorilor posibilitatea de a avea dialoguri vocale fără întreruperi. Platforma include recunoaşterea automată a limbii, fără setări prealabile, precum şi interacţiunile text-based, text-to-voice şi voice-to-text”, se menţionează în comunicat.

Conform măsurătorilor, sesiunile „speech-to-speech” sunt cu 47% mai lungi decât cele „text-only”, respectiv cu 31% mai lungi decât sesiunile „voice-to-text” din versiunea anterioară a platformei.

De asemenea, peste 68% dintre utilizatori aleg implicit interacţiunea vocală, iar rata de abandon a platformei în primele 30 de secunde scade cu 54%, în timp ce rata de revenire în Samantha V3 este cu 58% mai mare, comparativ cu prima versiune, transmite Agerpres.

Datele cetralizate de către dezvoltator relevă faptul că Samantha V1, bazată pe interacţiuni „text-only”, a depăşit 20.000 de accesări, Samantha V2 – care a introdus funcţionalităţile vocale (voice-to-text), a înregistrat peste 100.000 de accesări în primele luni, cu o creştere de peste 400% a volumului de interacţiuni vocale, iar Samantha V3 – aflată în fază beta, indică o utilizare predominant vocală, cu peste 75% din totalul interacţiunilor realizate prin „speech-to-speech”.

Platforma susţine conversaţii multilingve fluide şi, până în prezent, peste 41% dintre sesiuni au implicat schimbarea limbii în timpul dialogului, fără pierdere de context.

Samantha AI este prima platformă de inteligenţă artificială conversaţională din România, dezvoltată de Cristian Doiu şi UXR, inspirată de sistemul de operare din filmul „Her”. Platforma face parte dintr-un ecosistem digital mai larg, care include Chatter.al, AWW.al, TheDesignBook.net şi Thinks.at, toate construite cu accent pe utilitate reală, performanţă, acces liber şi scalabilitate în piaţa europeană.