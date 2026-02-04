În era inteligenței artificiale generative, competențele tehnice, precum codarea și expertiza în AI, sunt la mare căutare. Însă paradoxal, companiile de tehnologie plătesc acum salarii uriașe pentru o abilitate umană tradițională, comunicarea și arta povestirii, informează Business Insider.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Fondul de investiții Andreessen Horowitz a creat anul trecut echipa New Media pentru a ajuta fondatorii să „câștige bătălia narativă online”. Adobe caută un „evanghelist AI” care să conducă povestirea prin inteligență artificială, iar Netflix a publicat un post de director de comunicare cu un salariu de până la 775.000 de dolari. Alte companii, precum Microsoft, OpenAI sau Anthropic, și-au extins echipele de comunicare, și oferă salarii de până la 400.000 de dolari pentru specialiști în comunicare și storytelling.

Cererea pentru povestitori umani a crescut

Ironia este că, deși AI generează rapid conținut, cererea pentru povestitori umani a crescut. „Ai crede că jobul de comunicator ar deveni mai puțin necesar, dar nu asta se întâmplă”, explică Gab Ferree, fondator al comunității Off the Record. Companiile angajează scriitori, editori și directori de comunicare care lucrează strâns cu nivelul CEO, iar pe LinkedIn, mențiunile pentru „storyteller” s-au dublat între 2024 și 2025.

Creșterea cererii este alimentată de cantitatea uriașă de conținut generat automat. Companiile caută experți care să „taie zgomotul” digital și să construiască narațiuni autentice care să diferențieze brandul. Rolul comunicării s-a extins. Specialiștii trebuie să înțeleagă blogurile de companie, modelele de limbaj AI și să scrie în vocea CEO-ului pe LinkedIn sau Substack. Numărul directorilor de comunicare cu responsabilități extinse în companii Fortune 1000 a crescut de la 90 în 2019 la 169 în 2024, cu salarii între 400.000 și 450.000 de dolari.

Oamenii calificați sunt rari și primesc pachete salariale generoase

Experții în comunicare susțin că, pe măsură ce jobul devine mai complex și narațiunea mai valoroasă, oamenii calificați sunt rari și primesc pachete salariale generoase, la fel cum experții în AI sunt vânați pentru talentul lor. „Dacă toată lumea e scriitor, atunci nimeni nu e scriitor”, afirmă Cristin Culver, fondatoarea Common Thread Communications.

Chiar și în era AI, creativitatea și storytelling-ul uman rămân esențiale. Companii precum Anthropic investesc în experiențe tactile, cum ar fi Claude Café în New York, pentru a arăta că oamenii și AI pot colabora în comunicare, dar comunicarea umană autentică rămâne cheia succesului.

Steve Clayton, CCO Cisco, consideră că trăim o „eră de aur pentru cei care iubesc arta comunicării”. AI nu poate înlocui gândirea critică și autenticitatea necesare pentru povești care captează atenția publicului. În acest context, specialiștii în comunicare sunt printre cei mai valoroși profesioniști din tehnologie și garantează că mesajele companiilor rămân relevante și memorabile.