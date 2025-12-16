Secretarul general al OCDE consideră că investițiile în AI vor continua și vor avea un impact pozitiv pe termen lung asupra economiei

Investițiile în inteligența artificială (AI), care au susținut în ultimii ani creșterea economiei globale, sunt așteptate să continue și să genereze beneficii economice semnificative pe termen mediu și lung, a declarat secretarul general al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), Mathias Cormann, într-un interviu acordat Bloomberg Television, citat de Agerpres.

Potrivit oficialului OCDE, nivelul investițiilor în AI va rămâne ridicat în perioada următoare, iar extinderea utilizării acestei tehnologii în economie ar urma să contribuie la creșterea productivității.

„Ne așteptăm ca investițiile în inteligența artificială să continue să crească pentru o perioadă de timp. Pe termen mediu și lung, anticipăm un impact pozitiv semnificativ asupra productivității, pe măsură ce AI este adoptată tot mai larg în întreaga economie”, a declarat Mathias Cormann.

OCDE a subliniat recent că investițiile în tehnologie oferă deja un sprijin economiilor majore, într-un context marcat de incertitudini comerciale. La începutul acestei luni, organizația și-a revizuit în creștere prognozele economice pentru mai multe economii importante, inclusiv pentru Statele Unite.

Încetinire a creșterii economice globale, pe fondul riscurilor comerciale

În același timp, OCDE anticipează o încetinire a ritmului de creștere a economiei mondiale în perioada următoare. Potrivit estimărilor organizației, economia globală ar urma să crească cu 2,9% anul viitor, față de un nivel estimat de 3,2% în 2025.

Mathias Cormann a avertizat că perspectivele economice sunt în continuare afectate de riscuri semnificative, în special din cauza tensiunilor comerciale și a incertitudinilor legate de politicile tarifare.

„Observăm un nivel ridicat de riscuri negative. Impactul tarifelor nu a fost încă resimțit pe deplin, iar incertitudinea comercială rămâne ridicată, alături de alte presiuni structurale”, a precizat secretarul general al OCDE.

România, în proces de aderare la OCDE

OCDE este o organizație interguvernamentală care reunește 38 de state membre și care are ca obiectiv promovarea progresului economic și a politicilor publice sustenabile. Organizația a fost fondată în 1961 și are sediul la Paris.

România se află în prezent în proces de aderare la OCDE, în etapa de furnizare de informații tehnice suplimentare, desfășurarea misiunilor de evaluare și analiza ulterioară în cadrul celor 26 de comitete ale organizației.