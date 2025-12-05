Șeful Anthropic vede un viitor promițător pentru AI, însă atrage atenția că unele companii tratează riscurile prea superficial

Dario Amodei, CEO al Anthropic, a vorbit miercuri la DealBook Summit organizat de The New York Times despre starea industriei de inteligență artificială și dezbaterea legată de o posibilă „bulă” în acest sector, relatează TechCrunch.

Întrebat dacă piața AI se află în acest moment într-o bulă, Amodei a evitat un răspuns tranșant, afirmând că dinamica economică a tehnologiei este prea complexă pentru o concluzie simplă. El a precizat însă că, în ansamblu, rămâne optimist cu privire la perspectivele pe termen lung.

Potrivit lui Amodei, riscurile provin mai ales din modul în care diferite companii își calibrează investițiile și strategiile. Unele, spune acesta, ar putea interpreta greșit momentul în care tehnologia va genera valoare economică substanțială, ceea ce ar putea duce la decizii neinspirate. „Atunci când nu e clar cum evoluează valoarea economică, apare automat un risc”, a explicat CEO-ul Anthropic.

El a adăugat că actorii din domeniu trebuie să-și asume riscuri pentru a putea concura atât între ei, cât și cu rivali din state autoritare — referire implicită la China. Totuși, în opinia sa, există companii care „împing limitele prea mult” și își asumă riscuri pe care nu le pot gestiona în mod responsabil.

Amodei a evidențiat și alte provocări cu care se confruntă industria, inclusiv ritmul rapid de apariție a generațiilor noi de cipuri. Deși hardware-ul are o durată de funcționare îndelungată, acesta poate deveni depășit odată cu lansarea unor produse mai performante și mai accesibile, ceea ce afectează valoarea investițiilor existente.

În acest context, companiile AI trebuie să decidă cu atenție câtă capacitate de calcul să achiziționeze și cât să investească în centre de date. O subestimare a necesarului le poate limita capacitatea de a furniza servicii, iar o supraestimare le poate expune la costuri ridicate sau riscuri financiare majore.