Cererea pentru infrastructura care susține dezvoltarea inteligenței artificiale crește rapid la nivel global, pe măsură ce tot mai multe companii lansează și utilizează sisteme AI care au nevoie de putere masivă de calcul și de centre de date specializate.

În acest context, startup-ul britanic Nscale, specializat în infrastructură pentru inteligență artificială, a anunțat luni că a atras o finanțare de 2 miliarde de dolari într-o nouă rundă de investiții, la care participă și gigantul american al cipurilor Nvidia, potrivit CNBC, transmite Mediafax.

În urma tranzacției, compania a fost evaluată la 14,6 miliarde de dolari.

O rundă de finanțare condusă de investitori internaționali

Runda de finanțare este de tip Series C — o etapă avansată în ciclul de investiții al unei companii, în care firmele deja dezvoltate atrag capital pentru extindere și scalarea operațiunilor.

Aceasta este condusă de Aker ASA, un grup industrial și de investiții din Norvegia, împreună cu 8090 Industries, o firmă de investiții orientată spre tehnologie și infrastructură digitală.

La finanțare participă și alți investitori importanți, printre care Astra Capital Management, Citadel, Dell, Jane Street, Lenovo, Linden Advisors, Nokia și Point72.

Rolul Nvidia în ecosistemul infrastructurii AI

Implicarea Nvidia nu este întâmplătoare. Compania este unul dintre principalii producători de cipuri utilizate în sistemele de inteligență artificială și furnizează procesoare grafice (GPU) folosite pentru antrenarea și rularea modelelor AI în centrele de date.

În ultimii ani, Nvidia a devenit un actor central în dezvoltarea infrastructurii globale pentru inteligență artificială, pe fondul cererii tot mai mari generate de aplicații precum modelele lingvistice, sistemele de analiză a imaginilor sau software-ul autonom.

Planurile de extindere ale Nscale

Capitalul atras va fi folosit pentru extinderea infrastructurii dezvoltate de Nscale. Compania construiește centre de date dedicate inteligenței artificiale și oferă servicii cloud care permit accesul la putere de calcul pentru dezvoltarea și rularea aplicațiilor AI.

Planurile vizează extinderea acestor capacități în mai multe regiuni ale lumii, inclusiv în Europa, America de Nord și Asia.

Modelul de business al Nscale se bazează pe o infrastructură integrată pentru inteligență artificială. Aceasta include capacitate de procesare bazată pe GPU, rețele de mare viteză, servicii de date și software pentru gestionarea aplicațiilor AI.

„Cea mai mare dezvoltare de infrastructură din istorie”

Potrivit fondatorului și directorului executiv al companiei, Josh Payne, boom-ul inteligenței artificiale determină o expansiune fără precedent a infrastructurii tehnologice.

„Inteligența artificială duce la cea mai mare dezvoltare de infrastructură din istoria omenirii. Construim fundația pe care se va baza această piață, motorul superinteligenței”, a declarat acesta.

Prin centrele de date dedicate și platformele cloud pe care le dezvoltă, Nscale încearcă să răspundă unei nevoi tot mai evidente din industrie: accesul rapid la putere mare de calcul fără ca fiecare companie să fie nevoită să își construiască propriile infrastructuri.

În condițiile în care cererea pentru servicii AI continuă să crească accelerat, astfel de modele devin tot mai căutate de companiile care dezvoltă sau utilizează inteligență artificială.