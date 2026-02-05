Strategia Chinei în competiția cu SUA pentru AI: Mizează pe modele ieftine, nu pe cele mai „deștepte”

Companiile chineze de tehnologie nu concurează neapărat pentru a crea cele mai avansate modele de inteligență artificială (IA), ci pentru a produce modele mai accesibile din punct de vedere al costurilor, potrivit analizelor industriei, citate de CNBC.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Strategia are scopul de a câștiga teren în competiția globală cu firmele americane.

Experții subliniază că, în timp ce SUA păstrează „standardul de aur” în domeniul IA generative, companiile chineze prioritizează fiabilitatea, controlul asupra efectelor și capacitatea de integrare în procesele existente. „Când selectează soluții AI, companiile chineze nu mai acordă prioritate asupra întrebării cine este cel mai inteligent”, explică Sun Xin, vicepreședinte de cercetare la Gartner.

Analiza realizată de Artificial Analysis arată că, în timp ce modele de la OpenAI și DeepSeek sunt cele mai ieftine modele de operat (30 de cenți pe 1 milion de tokenuri) Gemini 3 Pro al Google costă 4,50 dolari, iar modelul Claude Opus 4.5 al Anthropic costă 10 dolari. În schimb, multe firme chineze folosesc modele open-source descărcate, ceea ce reduce semnificativ costurile. James Tong, CEO al Movitech din Suzhou, spune că această strategie le permite să ofere produse mai accesibile și să sprijine clienți precum Starbucks și Unilever.

De asemenea, modul de utilizare a AI diferă între SUA și China. În Statele Unite, tehnologia este folosită mai mult pentru automatizarea codării și dezvoltarea software, în timp ce în China, aplicațiile se concentrează pe situații specifice. Movitech, de exemplu, a folosit IA în 2025 pentru optimizarea proceselor de producție și pentru sprijinirea întreprinderilor de stat în ceea ce privește conformitatea.

Prețurile reduse și accesul facil fac ca modelele chineze să fie din ce în ce mai utilizate internațional. Platforme precum OpenRouter permit companiilor să acceseze mai multe modele AI printr-un singur portal, iar modelele fabricate în China se clasează foarte bine în astfel de clasamente.