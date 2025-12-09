Un nou sondaj realizat de OpenAI arată că instrumentele de inteligență artificială utilizate la locul de muncă economisesc angajaților, în medie, între 40 și 60 de minute pe zi. Cercetarea vine într-o perioadă în care persistă scepticismul privind impactul economic al tehnologiei, potrivit Bloomberg.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Metodologia și rezultatele studiului

Studiul a fost realizat pe un eșantion de 9.000 de angajați din 100 de companii. Participanții provin din industrii variate și folosesc în mod curent ChatGPT sau alte produse OpenAI în activitatea lor profesională. Cei mai câștigați sunt angajații din domenii precum știința datelor, inginerie, comunicații și contabilitate. Trei sferturi dintre respondenți spun că AI le îmbunătățește viteza sau calitatea muncii.

Scepticismul altor cercetări

Rezultatele apar în contextul în care mai multe cercetări independente au ridicat semne de întrebare privind utilitatea reală a AI în companii. În august, un studiu MIT a arătat că majoritatea organizațiilor nu au obținut beneficii concrete după investițiile în tehnologii generative. Un alt raport, realizat de Harvard și Stanford, a introdus termenul „workslop„. Acesta descrie conținutul creat de AI care „pare” muncă bine realizată, dar nu contribuie în mod real la progresul unei sarcini. Cele două analize au alimentat ideea unui posibil entuziasm exagerat în jurul tehnologiei.

Contra-argumentele companiilor de AI

Ca răspuns, OpenAI și alți jucători mari au început să publice propriile evaluări. Săptămâna trecută, Anthropic a anunțat că tool-ul său, Claude, reduce cu până la 80% timpul necesar pentru finalizarea unor activități. Estimarea a fost făcută pe baza a 100.000 de conversații ale utilizatorilor. Raportul, ca și cel al OpenAI, nu a trecut printr-o verificare externă.

Brad Lightcap, COO OpenAI, afirmă că rezultatele studiilor externe nu reflectă întotdeauna realitatea din companii. „Sunt multe studii care spun ba una, ba alta. Ele nu se aliniază cu ceea ce vedem noi în practică”, spune el. În opinia sa, adoptarea AI în mediul enterprise avansează rapid. „Vedem că adopția crește la fel de repede ca în zona de consum. Uneori chiar mai repede.”

Cifre de adoptare și pattern-uri de utilizare

Potrivit companiei, peste 1 milion de firme plătesc pentru produsele sale enterprise. Numărul total de utilizatori ChatGPT în mediul profesional a ajuns la 7 milioane. Angajații incluși în sondaj au fost intervievați după trei sau patru săptămâni de utilizare a AI la locul de muncă. Cei care folosesc modelele avansate și combină mai multe instrumente obțin cele mai multe beneficii.

Extinderea capacităților profesionale

Raportul mai arată un fenomen nou: apariția unor activități suplimentare generate de AI. Angajații din domenii precum inginerie, IT sau cercetare, care nu aveau roluri tehnice, au început să trimită cu 36% mai multe mesaje legate de programare în ultimele șase luni. AI le permite să se implice în sarcini pe care altfel nu le-ar fi putut realiza.

Această schimbare se reflectă și în declarațiile lui Ronnie Chatterji, economist-șef al OpenAI. „Trei din patru oameni spun acum: „Pot să fac lucruri pe care înainte nu le puteam face”. Acest lucru este adesea trecut cu vederea în discuțiile despre AI și muncă.”

Concluzii și limitări ale cercetării

Sondajul OpenAI nu răspunde însă la toate întrebările ridicate în ultimele luni. Rezultatele nu sunt validate de cercetători independenți, iar impactul pe termen lung rămâne incert. Totuși, raportul aduce o concluzie clară: în companiile care folosesc intens aceste instrumente, AI economisește timp și extinde gama de sarcini pe care angajații le pot realiza.