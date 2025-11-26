STUDIU Peste 85% dintre liderii din domeniul financiar-fiscal consideră că valorificarea datelor reprezintă o prioritate pentru ei / AI-ul va conduce la creșterea eficienței funcțiilor cu 30%

Aproximativ 86% dintre persoanele aflate la conducerea companiilor din domeniul fiscal-financiar sunt de părere că valorificarea datelor, a inteligenței artificiale generative și a tehnologie reprezintă o prioritate pentru ei. Datele, care reies din studiul global EY Tax and Finance Operations (TFO), citat de StartupCafe.ro, mai arată și că GenAI este folosit pentru a gestiona impactul turbulențelor geopolitice, dar și al deficitului de resurse umane.

Geopolitica și politicile vamale, printre provocările companiilor

Din cea mai recentă ediție a studiului EY TFO reiese că inovația cu ajutorul GenAI și al tehnologiei a devenit prioritară pentru liderii funcțiilor din zona financial din companii pentru a-și pregăti modelele operaționale, astfel încât să facă față unor provocări fără precedent. Studiul menționează, printre altele, tulburările geopolitice, evoluția politicilor comerciale și vamale și deficitul de resurse umane la nivel global.

„Liderii din domeniul financiar și fiscal (…) trebuie să se obișnuiască cu necesitatea și impactul utilizării tehnologiei în afaceri. Integrarea inteligenței artificiale în procesele operaționale este esențială pentru a face față provocărilor actuale, cum ar fi instabilitatea geopolitică și modificările legislative. Este parte din prezent, dar și din viitor fără nicio îndoială”, afirmă Andra Cașu, lider în cadrul EY România, potrivit StartupCafe.ro.

Pe de altă parte, implementarea impozitului minim global, prevăzut de pilonul II Base erosion and profit shifting (BEPS) al OCDE, reprezintă o schimbare strategică și de reglementare esențială, care afectează 81% din organizații.

Necesitatea utilizării AI și a datelor în zona fiscală

Valorificarea datelor, a inteligenței artificiale generative și a tehnologiei poate stimula inovația. Prin inovație, se asigură premisele pentru a obține informații detaliate, dar și analize predictive și raportări automatizate. Studiul EY relevă că toate aceste metode sunt deja utilizate de marea majoritate a participanților la studiu (86%).

De altfel, respondenții sunt tot mai optimiști cu privire la potențialul AI. Ei consideră că, în următorii doi ani, aceasta va conduce la creșterea eficienței funcțiilor financiar-fiscale cu 30%, iar utilizarea AI-ului va face posibilă realocarea unui procent suplimentar de 23% din buget pentru activități strategice cu valoare adăugată ridicată.

Sondajul EY a fost realizat în rândul a 1.600 de directori financiari (CFO) și lideri de funcții financiar-fiscale din 30 de țări și 22 de sectoare economice.