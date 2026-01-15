Care sunt cele trei direcții care vor remodela companiile din România în era AI, în 2026 – Leaders in Tech

Inteligența artificială începe să schimbe nu doar procesele operaționale din companii, ci și modul în care este exercitat leadership-ul. Potrivit organizației Leaders in Tech, care susține formarea managerilor din industria tehnologică, anul 2026 va aduce transformări structurale în echipele de management din România, pe fondul integrării accelerate a soluțiilor bazate pe AI.

Concluziile sunt formulate pe baza experienței acumulate în cadrul a peste 30 de evenimente organizate de ONG în 2025, corelate cu studii internaționale de piață, conform unui comunicat transmis către TechRider.ro.

Echipe mai mici și coordonare om–tehnologie

Prima tendință indicată de Leaders in Tech vizează reorganizarea echipelor. Pe măsură ce AI este introdus în fluxurile zilnice de lucru, companiile renunță la structurile ierarhice tradiționale în favoarea unor unități mai compacte, autonome și orientate spre rezultate, în care managerii coordonează simultan oameni și sisteme inteligente.

Un studiu PwC arată că adoptarea AI se extinde în toate industriile, inclusiv în sectoare considerate până recent conservatoare, în timp ce datele Boston Consulting Group semnalează o tranziție de la modele piramidale către organizații formate din echipe hibride, alcătuite din angajați și soluții software avansate.

De la reducerea costurilor la creșterea veniturilor

A doua direcție majoră este schimbarea rolului AI din simplu instrument de eficientizare într-un motor de creștere. Potrivit datelor citate, industriile cu expunere ridicată la inteligența artificială au înregistrat, după 2022, o creștere a productivității de aproape patru ori față de cele care au întârziat adoptarea.

Această mutație este vizibilă și la nivelul deciziilor strategice: jumătate dintre directorii generali intervievați în PwC Global CEO Survey 2025 consideră integrarea AI o prioritate pentru următorii trei ani, iar aproximativ 70% estimează că tehnologia va schimba fundamental modul în care organizațiile generează valoare, inclusiv prin lansarea de noi linii de venit.

Presiune pe competențe și pe rolurile entry-level

A treia tendință este accelerarea schimbării competențelor cerute pe piața muncii. Organizația avertizează că impactul va fi resimțit în special la nivelul pozițiilor de început de carieră, unde automatizarea începe să înlocuiască sarcinile repetitive.

Un studiu BSI arată că 41% dintre liderii de business iau în calcul reduceri de personal ca urmare a introducerii AI, iar 31% dintre companii analizează mai întâi opțiuni tehnologice înainte de a decide noi angajări.

Formarea liderilor pentru echipe „AI-augmented”

În acest context, Leaders in Tech susține că managerii au nevoie de un cadru de dezvoltare profesională adaptat realităților tehnologice. Organizația promovează formarea de lideri capabili să coordoneze echipe augmentate de AI și să transforme investițiile în tehnologie în rezultate de business cuantificabile.

„Liderii care vor face diferența sunt cei care înțeleg că AI nu înlocuiește gândirea umană, ci o amplifică. Rolul managerului devine acela de a orchestra colaborarea dintre oameni si întregul ecosistem de capabilități AI”, a declarat Bogdan Popescu, co-fondator Leaders in Tech.

ONG-ul a fost înființat în 2024 și reunește în prezent peste 150 de lideri implicați în programe de formare, mai mult de 100 de mentori și experți și peste 200 de mentees. În 2025, organizația a derulat peste 30 de evenimente și a facilitat mai mult de 300 de ore de mentorat individual, conectând profesioniști din București, Cluj-Napoca, Chișinău și din mediul online.