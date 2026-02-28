Un conflict tensionat între Pentagon și compania americană de inteligență artificială Anthropic a degenerat într-o criză politică majoră, după ce președintele Donald Trump a anunțat încetarea utilizării tehnologiei companiei în cadrul agențiilor federale, relatează CNBC și BBC.

Disputa ridică o întrebare esențială pentru viitorul securității globale: poate inteligența artificială să fie implicată în decizii care țin de viață și moarte?

Scenariul care a declanșat conflictul

Tensiunile au apărut în urma unei întâlniri între oficiali de rang înalt ai Pentagonului și CEO-ul Anthropic, Dario Amodei. Potrivit The Washington Post, reprezentanții Departamentului Apărării ar fi prezentat un scenariu extrem: lansarea unei rachete balistice intercontinentale asupra Statelor Unite.

Într-un astfel de context, fiecare secundă este crucială. Oficialii ar fi întrebat dacă sistemul AI al companiei, Claude, ar putea contribui la detectarea și interceptarea rapidă a amenințării. Conform relatărilor, răspunsul lui Amodei – „ne-ați putea suna și am rezolva situația” – ar fi fost perceput drept evaziv și ar fi iritat partea americană.

Anthropic a respins ferm această versiune, calificând-o drept „complet falsă” și subliniind că a fost dispusă să permită utilizarea tehnologiei sale în scopuri de apărare antirachetă.

Disputa privind „toate scopurile legale”

Problema majoră nu s-a limitat însă la apărarea antirachetă. Pentagonul ar fi dorit ca sistemul Claude să poată fi utilizat pentru „toate scopurile legale”, formulare care ar putea include dezvoltarea de arme autonome sau programe extinse de supraveghere.

Purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, a afirmat că solicitarea este „simplă și de bun-simț” și că refuzul companiei ar putea pune în pericol operațiuni militare critice. Oficialii au insistat că nu intenționează să permită AI-ului să decidă lansarea armelor nucleare și că va exista mereu „un om în buclă” pentru validarea deciziilor finale.

În replică, Amodei a susținut că tehnologia actuală nu este suficient de sigură pentru integrarea în sisteme de armament autonom. El a avertizat că, în anumite contexte, AI-ul ar putea „submina, nu apăra, valorile democratice”. Potrivit acestuia, utilizările legate de arme autonome și supraveghere extinsă nu au fost incluse niciodată în contractele anterioare cu Departamentul Apărării.

Decizia lui Trump și consecințele

După săptămâni de tensiuni și un ultimatum transmis companiei, conflictul a escaladat. Conform Reuters, Donald Trump a ordonat tuturor agențiilor federale să înceteze utilizarea tehnologiei Anthropic, oferind o perioadă de tranziție de șase luni.

Mai mult, Pentagonul a clasificat compania drept „risc pentru lanțul de aprovizionare”, o etichetă cu implicații serioase în domeniul securității naționale. Decizia reprezintă o lovitură majoră pentru start-up-ul american, care avea contracte importante cu instituții federale.

Anthropic ar lua în calcul acționarea în instanță, ceea ce ar putea genera un proces fără precedent între o companie de inteligență artificială și guvernul federal.

O confruntare mai amplă

Dincolo de disputa contractuală, cazul reflectă o confruntare mai largă privind controlul tehnologiei militare emergente. Statele Unite investesc masiv în integrarea AI în armată – de la analiză de informații și planificare operațională, până la securitate cibernetică.

Însă dezbaterea fundamentală rămâne deschisă: dacă inteligența artificială devine suficient de avansată pentru a influența decizii militare critice, cine stabilește limitele? Statul, în numele securității naționale, sau companiile private, în numele responsabilității etice?

Conflictul dintre Pentagon și Anthropic ar putea deveni un precedent definitoriu pentru viitorul utilizării inteligenței artificiale în domeniul apărării – nu doar în SUA, ci la nivel global.