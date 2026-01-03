Un nou centru de date AI va fi construit în sud-estul României / Două companii vor dezvolta un centru de 800 MW

ClusterPower, o companie înființată și controlată de trei antreprenori români, va construi alături de Accelerated Infrastructure Capital (AIC) un nou centru de date AI în sud-vestul României. Economedia.ro transmite că noul centru va avea o capacitate de 800 MW.

ClusterPower și AIC vor extinde facilitățile operaționale existente în Mischii, Craiova (MSC1) în trei noi faze, pentru a acomoda o capacitate de peste 500 MW. Un al doilea amplasament în Făurești (FRS1), la 30 km de Mischii, are ca obiectiv acomodarea a încă 300 MW.

Companiile au declarat că campusul MSC1 poate găzdui astăzi 10 MW, iar până la sfârșitul anului 2026 vor fi livrați 70 MW către RFS. Aceasta va fi urmată de încă 144 MW către RFS până la sfârșitul anului 2027 și de ultimii 288 MW către RFS până la sfârșitul anului 2028/începutul anului 2029, pentru un total de 512 MW. Campusul FRS1 va oferi, potrivit informațiilor, 300 MW suplimentari începând cu 2029.

„Obiectivul nostru este de a poziționa România ca un hub strategic pentru inovarea în domeniul IA, oferind capacitate la scară largă și capabilități de nivel mondial actorilor tehnologici de top care conduc următoarea val de transformare digitală”, a declarat Cosmin Georgescu, CEO și fondator ClusterPower.

AIC a fost înființată în 2023 de către cofondatorii firmei Chayora, specializată în centrele de date din regiunea APAC (Asia de Est, Sud-Est și Sud, dar și Oceania). Compania este implicată în planurile de dezvoltare a unui campus de centre de date de 200 MW în Vietnam. ClusterPower a fost înființată în 2019, iar în 2021 a început construcția primului centru de date în România, la Mischii.