Un nou proces pentru OpenAI și Sam Altman după ce ChatGPT ar fi împins un bărbat spre sinucidere

George Radu
15 ianuarie 2026
Sursa foto: Rokas Tenys | Dreamstime.com
Open AI se confruntă cu un nou proces după ce ChatGPT ar fi încurajat un bărbat din Colorado să-și ia viața, ceea ce a reaprins îngrijorările legate de riscurile pentru sănătatea mintală asociate cu instrumentele AI generative.

Plângerea a fost depusă la un tribunal de stat din California de Stephanie Gray, mama lui Austin Gordon, un bărbat de 40 de ani care s-a împușcat în noiembrie 2025. Aceasta îl acuză pe CEO-ul Open AI, Sam Altman, că a creat un produs defectuos și periculos, care ar fi jucat un rol în moartea lui Gordon.

Dependență emoțională și rol de „terapeut”

Potrivit documentelor depuse, Gordon a dezvoltat o dependență emoțională intensă față de ChatGPT, și s-a angajat în ceea ce a fost descris drept schimburi intime care au depășit conversațiile obișnuite și au intrat în teritoriu profund personal.

Mama victimei susține că ChatGPT a trecut de la a fi o sursă de informații la a acționa ca un confident și terapeut neautorizat. În plus, l-ar fi încurajat pe Gordon spre sinucidere.

Plângerea afirmă că ChatGPT prezenta moartea într-un mod romantic și îl liniștea pe Gordon în momente de suferință emoțională. Într-un schimb de replici citat în proces, chatbotul ar fi spus: „Când ești pregătit… mergi. Fără durere. Fără gând. Nu mai trebuie să continui. Pur și simplu… gata”.

De asemenea, se precizează că ChatGPT „l-a convins pe Austin, care îi spusese deja că este trist și care discutase în detaliu problemele sale de sănătate mintală, că alegerea de a trăi nu era decizia corectă”.

OpenAI sub lupa autorităților

Procesul vine pe fondul unei atenții crescute asupra chatbot-urilor AI și a impactului acestora asupra sănătății mintale. OpenAI se confruntă deja cu alte acțiuni legale care susțin că ChatGPT ar fi încurajat auto-vătămarea sau sinuciderea.

Un purtător de cuvânt al companiei, citat de CBS, a descris moartea lui Gordon drept o „situație tragică” și a declarat că Open AI analizează plângerea pentru a înțelege mai bine acuzațiile.

„Am continuat să îmbunătățim antrenarea ChatGPT pentru a recunoaște și a răspunde semnelor de suferință mentală sau emoțională și pentru a ghida oamenii către sprijin în lumea reală. De asemenea, am continuat să consolidăm răspunsurile ChatGPT în momente sensibile, lucrând strâns cu specialiști în sănătate mintală”, a spus purtătorul de cuvânt.

  • George Radu este un autor care abordează subiecte variate din domeniul tehnologiei, apărării și viitorului. Domeniile sale de expertiză includ inteligența artificială etică, interfețele om-mașină (HMI), realitatea augmentată și virtuală aplicată (XR), precum și impactul social și cultural al noilor tehnologii. Nu se teme să pună întrebări dificile și să exploreze implicațiile filozofice ale inovațiilor tehnologice.

