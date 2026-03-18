Cercetători din Australia au dezvoltat un nou sistem de inteligență artificială capabil să învețe și să ia decizii folosind date complet criptate, fără a accesa în mod direct informațiile sensibile pe care le procesează, relatează miercuri agenția Xinhua, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Echipa, de la Universitatea Tehnologică din Sydney (UTS), susține că a realizat primul cadru de lucru care asigură confidențialitatea în cazul învățării prin consolidare profundă (Deep Reinforcement Learning – DRL), utilizând criptarea complet homomorfă (FHE). Potrivit unui comunicat al universității, este vorba despre „un progres revoluționar în protejarea confidențialității utilizatorilor în era inteligenței artificiale”.

Noua tehnologie permite sistemelor AI să funcționeze direct pe date criptate

Studiul, publicat în revista științifică Nature Machine Intelligence, arată că noua tehnologie permite sistemelor AI să funcționeze direct pe date criptate, ceea ce ar putea transforma modul în care este gestionată confidențialitatea în domenii variate, de la vehicule autonome până la procesele decizionale ale inteligenței artificiale generative.

Spre deosebire de metodele clasice de criptare, care presupun decriptarea datelor înainte de procesare, criptarea homomorfă completă permite algoritmilor să învețe și să ia decizii fără a expune datele în formă lizibilă. Mai mult, rezultatele generate de sistem rămân, la rândul lor, criptate și pot fi decriptate doar de utilizator, la nivel local.

Nu doar o provocare tehnică, ci și o responsabilitate etică

Cadrul dezvoltat de cercetători include și o versiune a optimizatorului Adam adaptată pentru criptarea homomorfă, depășind astfel una dintre principalele dificultăți ale acestui tip de procesare: efectuarea calculelor matematice complexe asupra datelor criptate.

„Pe măsură ce inteligența artificială devine tot mai prezentă în viața de zi cu zi, capacitatea de a învăța fără a compromite confidențialitatea personală sau organizațională nu mai este doar o provocare tehnică, ci și o responsabilitate etică”, a declarat Hoang Dinh, profesor asociat la UTS.